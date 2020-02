Annessione all'Abruzzo, De Chirico: «una fesseria antimolisana». Felice: «Niente ammuina»

TERMOLI. «Capita di leggerne e sentirne di cavolate da quando sto in politica. Ma questa dell'annessione all'Abruzzo dei Comuni costieri è veramente unica e le batte tutte, lo devo dire a costo di sembrare arrogante. Spero sia solo provocatoria l'azione, perché se fosse concreta sarebbe una fesseria galattica. Una fesseria antimolisana». A scriverlo è il portavoce regionale del M5s Fabio De Chirico intervenendo su uno dei temi più caldi della politica territoriale del momento.

«A parte la complessa e lunga procedura amministrativa che certo non si completa con i referendum nei singoli comuni, anzi sarebbe solo l'inizio, ma poi che rimarrebbe dell'ospedale a Termoli se fosse in Abruzzo? Come se la sanità abruzzese funzionasse a dovere e facesse riaprire reparti con i medici in provetta.

E poi l'unico tratto di 4 corsie del Molise che facciamo, lo diamo all'Abruzzo? Quel pezzo di autostrada molisana che oggi consente solo a Termoli di non subire lo spopolamento che vive il resto del territorio. Le aziende termolesi sono le uniche che possono permettersi di assumere proprio in virtù di quella via di comunicazione. Per non parlare dell'unica tratta ferroviaria molisana degna di questo nome.

E l'acquedotto? Ora che finalmente l'acqua del Matese fa 100 km dentro una grande e costosa struttura pubblica per arrivare al basso Molise che si fa? Si abbandona la Regione che ha canalizzato e finalizzato l'investimento?

Questa non è molisanità, questa è invidia, è illusione e non so che altro. Cos'è un modo per ripudiare l'intera classe politica regionale o l'Organo? Non è quello il mezzo per ripudiare la classe politica.

Poi ci sono però quelli che vogliono proprio chiudere la Regione Molise e offrirci ingenuamente al primo che capita. Anche qui immagino possa essere l'Abruzzo. Il Klondike, l'Eldorado dei molisani è diventato per alcuni.

Purtroppo molti di costoro fanno confusione a mio avviso, perché una cosa è il "carrozzone" politico che amministra un territorio circoscritto, che di fatto non potrà mai essere eliminato perché un Consiglio regionale di riferimento dovrà per forza esistere. Cambieranno i personaggi, cambierà la sede ma non cambia la sostanza anzi potrebbe facilmente peggiorare. Un'altra cosa è il carrozzone di migliaia di dipendenti che lavorano in Regione, in Sanità, negli enti strumentali che fanno capo alla Regione (Arpa Arsarp Molise Acque etc), negli uffici territoriali regionali tipo quello scolastico, quello giudiziario, quello di protezione civile, di polizia, quello ferroviario, quello dell'INPS, Agenzia Entrate, Corte dei conti e tanti altri. Quest'ultimo carrozzone pubblico non verrà mai licenziato e probabilmente verrebbe trasferito in buona parte a Pescara o Napoli a seconda della Regione di annessione,

Se si verificasse una cosa del genere sarebbe veramente la catastrofe, a partire dal capoluogo che dimezzerebbe gli abitanti se non ancora peggio. E di conseguenza in maniera esponenziale su tutto l'indotto economico.

Andremo a Pescara forse per prendere un certificato o per un'udienza. E allora è lì che forse ci trasferiremo tutti a Termoli, per essere più vicini ai futuri uffici territoriali regionali e per avere quelle opportunità economiche che le aree interne ormai non hanno più da anni. E se a Campobasso rimarrà stanziale qualche anziano inamovibile, a Bojano proprio nessuno».

Non resta in silenzio di fronte a queste affermazioni Nicola Felice, presidente del comitato San Timoteo e primo promotore del referendum per l’annessione all’Abruzzo.

«Era prevedibile e inevitabile che l’iniziativa lanciata dal Comitato di aggregare i Comuni della costa e del basso Molise alla regione Abruzzo, portava ad aprire un dibattito su un argomento molto sensibile. Bisogna riconoscere la primogenitura al consigliere regionale del M5S Fabio De Chirico. Forse ci saranno tanti altri interventi, che saranno ben tenuti in debita considerazione, di personaggi con pari o superiore autorevolezza. Intanto il consigliere, Di Chirico stia “sereno”, del resto se semplici cittadini rischiano di commettere una “cavolata”, è meno grave parlare e commettere “cavolate” da parte di soggetti che rivestono e ricoprono importanti ruoli nella società e nelle istituzioni.

Attenzione! L’iniziativa è di grande importanza per il popolo. Bisogna evitare di cadere in, apposite, provocazioni per fare "ammuina". Ciò potrebbe indurre inesperti e semplici cittadini a generare “disgusto” e quindi a disinteressarsi dell’argomento, credendo, erroneamente, che è un altro “teatrino” per i soliti addetti ai lavori. Alle provocazioni la migliore risposta è il silenzio e maggiore operosità!»