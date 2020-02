Montecilfone cambia idea, revocata in aula l'autorizzazione a Gasdotti Italia

MONTECILFONE. Dietrofront dell'amministrazione comunale di Montecilfone, che prima nella Giunta su proposta del sindaco Giorgio Manes, una settimana fa, e stamani in Consiglio comunale, peraltro all'unanimità, tranne l'astensione di Pallotta, arriva a revocare le procedure e il permesso per il passaggio del gasdotto nel bosco Corundoli.

Ecco la delibera di giunta, portata in approvazione nell'assise civice.

Premesso che con deliberazione n. 23 dell’1.12.2018 avente ad oggetto “beni di proprietà comunale – costituzione di servitù di metanodotto e di passaggio su aree di proprietà comunale in favore di Società Gasdotti Italia s.p.a. (S.G.I.)“ il Consiglio Comunale ha approvato, “integralmente e in ogni sua parte” e senza ulteriore motivazione, la proposta di deliberazione di pari oggetto a firma del Sindaco p.t. Rag. Franco Pallotta, anche per i pareri di regolarità tecnica e contabile,

Premesso che, per l’effetto, il Consiglio Comunale ha deliberato:

“1. di concedere la costituzione della servitù di metanodotto (dorsale) in favore della Società Gasdotti Italia Spa [...] sull’area di proprietà comunale distinta al Catasto Terreni del Comune di Montecilfone al Foglio 18 mappale 2, per uno sviluppo di 732 ml, secondo il tracciato evidenziato nella planimetria allegata;

di concedere alla stessa società la costituzione della servitù laterale non aedificandi di mq 387 sulla particella 136 del Foglio 16 del Comune di Montecilfone, dovuta alla distanza, imposta per legge, delle costruzioni dalla tubazione di metano interrata su terreno limitrofo;

di approvare il preliminare di costituzione della servitù, che si unisce al presente provvedimento e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale;

di dare atto che tutte le spese per la stipula dell’atto di costituzione della servitù saranno a carico della Società Gasdotti Italia Spa;

di autorizzare il Sindaco/Responsabile del Servizio alla sottoscrizione dell’atto notarile e ad apportare le opportune modifiche di carattere tecnico-giuridico che si rendessero eventualmente necessarie al momento della stipulazione nell’interesse dell’Ente”;

Visto che in sede di discussione il Sindaco, descritta “l’opera in oggetto e i compensi economici che l’ente avrà per la realizzazione del gasdotto nel territorio comunale”, ha invitato a votare favorevolmente “in quanto l’opera essendo dichiarata di pubblica utilità dal ministero verrebbe realizzata comunque attraverso l’esproprio” al che si è opposto il solo consigliere Gissi Matteo “in quanto si tratta di un intervento invasivo per il territorio e con possibili ricadute negative anche alla luce del sisma dell’agosto 2018”;

Ritenuto che la motivazione della deliberazione consiliare debba rinvenirsi, per relazione, nella proposta di deliberazione;

Visto che ivi, richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22.12.2017 ed il suo iter motivazionale avente ad oggetto la dichiarazione di conformità urbanistica del “Progetto per la costruzione del Metanodotto ‘Larino-Chieti’ DN 600 (Ø 24”) DP 75 bar”, viene considerato che “il Comune di Montecilfone è proprietario dei terreni in mappa individuati al Foglio 18 mappale 2 interessati dal passaggio del metanodotto” e, vista la proposta della Società Gasdotti Italia Spa di costituire una servitù di metanodotto per un importo corrispettivo di € 70.004,40 “una tantum” ed il preliminare di costituzione della servitù, viene ritenuto “opportuno procedere ad approvare la costituzione di servitù di gasdotto e di passaggio come da preliminare su richiamato”;

Visto che il 14.2.19 veniva costituita la detta servitù con atto dinanzi il dott. Luigi Colavita Notaio in Larino, registrato all’Agenzia delle Entrate di Termoli l’8.4.19 al n. 1000 serie 1T e trascritto il 9.4.19 al R.G. n. 3627 – R.P. n. 2788; Ritenuto che, insediati i nuovi organi comunali a seguito di elezioni, sia emerso come a conoscenza degli uffici che sul terreno distinto in NCT Fg. 18 p.lla 2 “insiste l’uso civico” e della circostanza veniva informata la Società Gasdotti Italia S.p.a.;

Ritenuto che tale fondamentale dato fattuale e giuridico è stato inspiegabilmente sottaciuto al Consiglio Comunale e totalmente pretermesso nell’azione della precedente Amministrazione;

Vista la nota del 1.8.19 con cui la detta Società Gasdotti Italia S.p.a. comunica l’intenzione di avviare comunque i lavori di realizzazione del metanodotto sull’assunto “che la realizzazione [...] non comporterà alcun mutamento di destinazione delle terre civiche, ma solo la temporanea e parziale indisponibilità di una limitata fascia di terreno (identificata al Fg. 18 p.lla 2) che verrà completamente ripristinata alla conclusione dei lavori consentendo il pieno utilizzo dei terreni gravati di uso civico da parte della collettività” (prot. COST/DTI/Lnu/2019/0952 a prot. Comune n. 5441 del 2.8.19);

Vista la nota Regione Molise - Giunta Regionale - II° Dipartimento - Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile prot. n. 101017/2019 del 14.8.19 che in relazione alla detta comunicazione di Società Gasdotti Italia S.p.a. ritiene necessario espletare, prima dell’esecuzione dei lavori, il procedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione delle aree appartenenti al Demanio del Comune di Montecilfone interessate dall’opera e trasmette copia del Decreto Commissariale del 15.5.1936 di assegnazione a categoria A;

Visti il parere legale dell’Avv. Simone Coscia (prot. 6837 del 2.10.19) e la nota del Sindaco (prot. 6854 in pari data) con cui viene significato a Società Gasdotti Italia S.p.a. - informandone altresì la Regione Molise, il Ministero per lo Sviluppo Economico, le competenti Procure della Repubblica, il notaio Luigi Colavita e l’ex-Sindaco Rag. Franco Pallotta - la nullità assoluta degli atti posti in essere e la necessità di una nuova valutazione tecnico-amministrativa-estimativa;

Ritenuto che i beni del demanio civico appartengano quale proprietà collettiva intergenerazionale alla comunità degli abitanti di Montecilfone e che l’ente amministrativo Comune di Montecilfone non né sia in alcun modo il proprietario, ma solo il loro amministratore nell’interesse della generalità degli abitanti di Montecilfone, in forza e nei limiti di legge ed in difetto di costituzione di un autonomo ente esponenziale della collettività titolare per la loro gestione;

Considerato che la falsa rappresentazione dei fatti perpetrata con l’omissione del dato pacifico della natura demaniale civica del Bosco di Corundoli ha pretermesso i diritti di informazione e partecipazione della collettività proprietaria, ha svilito il valore paesaggistico del bene collettivo ed è stata determinante nell’omessa considerazione di tracciati alternativi, opzione da ritenersi prioritaria rispetto alla riduzione e compensazione degli impatti negativi, viziando, altresì, le valutazioni di impatto ambientale e paesaggistica ed il decreto MISE del 25.6.18 di approvazione del progetto definitivo dell’opera “Metanodotto ‘Larino-Chieti’ DN 600 (Ø 24”) DP 75 bar”;

Considerato che qualsiasi atto dispositivo di fondi appartenenti al demanio civico deve essere preceduto, a pena di nullità, da attenta valutazione dell’interesse della collettività titolare e dal positivo espletamento della procedura di autorizzazione già prescritta dalla L. 1766/1927, dal r.d. 332/1928, dalla L.R. Molise 14/2002 ed oggi prevista dalla L. 168/2017;

Ritenuto che la costituzione di una servitù di metanodotto quale quella oggetto

della deliberazione consiliare n. 23 dell’1.12.2018 sia atto costitutivo di diritti

reali in favore di terzi sul demanio civico e, pertanto, il Consiglio Comunale sia privo del relativo potere dispositivo in difetto della prescritta autorizzazione; Considerato necessario procedere per l’annullamento d’ufficio della deliberazione consiliare n. 23 del 1.12.2018 siccome adottata in violazione di legge e da organo incompetente in difetto di autorizzazione regionale;

Ritenuto che la deliberazione consiliare n. 23 dell’1.12.2018 attribuisca alla Società Gasdotti Italia s.p.a. un vantaggio economico;

Considerato che ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/90 si può procedere all’annullamento d’ufficio del provvedimento attributivo di un vantaggio economico ove sussistano ragioni di interesse pubblico, l’annullamento intervenga in un termine ragionevole e comunque non superiore a diciotto mesi e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

Considerato che sia di interesse pubblico la rimozione di una deliberazione consiliare che, disponendo illegittimamente di beni del demanio civico verso corrispettivo, sia da un lato lesiva dei diritti di uso, partecipazione e gestione della comunità degli abitanti titolare del demanio civico e dall’altro propedeutica alla stipulazione di un contratto nullo e così concorra ad ingenerare una situazione antigiuridica rilevabile in ogni tempo da qualsiasi cittadino del Comune di Montecilfone e ad esporre l’ente amministrativo a pretese risarcitorie dei cittadini e dei terzi;

Ritenuto che dall’adozione della deliberazione consiliare n. 23 dell’1.12.2018 sono trascorsi circa quattordici mesi e che la situazione di antigiuridicità della medesima è stata tempestivamente rappresentata alla Società Gasdotti Italia s.p.a. - pur ove essa non ne fosse a conoscenza - non appena divenuta nota all’attuale amministrazione, a circa nove mesi dalla sua adozione;

Ritenuto che destinatari e controinteressati della deliberazione consiliare n. 23 dell’1.12.2018 debbono individuarsi nella Società Gasdotti Italia S.p.a., nel sig. Franco Pallotta, che quale Sindaco propose la detta deliberazione e stipulò il successivo atto costitutivo di servitù, e nella generalità degli abitanti di Montecilfone;

Considerato che gli interessi dei destinatari e dei controinteressati potranno essere dai medesimi rappresentati in sede procedimentale ed opportunamente valutati in sede decisionale;

Visto il TUEL;

Vista la Legge 241/90;

PROPONE

per le motivazioni meglio in premessa precisate

di avviare il procedimento per l’annullamento d’ufficio, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies L. 241/90, della deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 1.12.2018 avente ad oggetto “ beni di proprietà comunale – costituzione di servitù di metanodotto e di passaggio su aree di proprietà comunale in favore di Società Gasdotti Italia s.p.a. (S.G.I.) “;

“; di dare comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90:

di trasmettere il presente atto deliberativo al Presidente del Consiglio Comunale al fine di essere inserito come punto all’ordine del giorno della prima seduta utile;

- personalmente alla destinataria Società Gasdotti Italia S.p.a. presso la sede legale in Milano (20121), via della Moscova, 3 e presso la Direzione Generale in Frosinone (03100), via dei Salci, 25;

- personalmente al destinatario sig. Franco Pallotta in Montecilfone, via Roma, 169 F;

- ai controinteressati abitanti di Montecilfone, in ragione del loro numero, mediante pubblicazione all’albo pretorio della presente deliberazione e divulgazione del suo contenuto tramite media;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

E’ stata sottoposta all’esame di questo consesso la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 e 147 - bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTO:

La proposta di deliberazione precitata; Il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Lo statuto comunale;

Con voto unanime

DELIBERA



Di approvare integralmente e in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Avvio del procedimento di annullamento d'ufficio della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 1.12.2018 ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies L. 241/90” che allegata costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voto unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000;

Si da atto che la presente delibera va comunicata, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo, ai capigruppo consiliari.