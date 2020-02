Tutti col naso all'insù per la prima Superluna dell'anno

TERMOLI. Questa sera tutti con il naso all'insù,

il cielo di febbraio ci regala ancora una volta uno spettacolo da non perdere.

La Luna piena non solo apparirà più brillante del solito (sarà più luminosa del 15%) ma sarà anche il 6% più grande di un’ordinaria Luna piena.

Questa è la prima delle quattro Superlune dell'anno appena iniziato, le altre tre sono previste nei mesi successivi: in marzo, aprile e maggio.

Anche se sarà la più modesta delle quattro, riusciremo lo stesso ad apprezzare a occhio nudo le maggiori dimensioni del disco lunare e la sua maggiore luminosità.

Lo spettacolo sarà visibile in cielo per tutte le ore della notte fino al suo tramonto che avverrà alle 6.49 del mattino di domenica.

Se volete ammirarla in tutti i suoi dettagli, si consiglia di recarsi in un vasto spazio all’aperto e lontano dall’inquinamento luminoso artificiale. Quindi meglio andare in campagna o in montagna, se possibile.

Un’altra superluna ci aspetterà il giorno 8 Marzo, quella sarà decisamente più interessante perché avverrà quando la luna si troverà a 357.404 km molto vicino alla distanza minima possibile.

Nonostante le temperature non siano ideali per ammirare il cielo, osservare la Luna regala sempre moltissime emozioni.