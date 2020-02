TERMOLI. A metà del cammin del borgo antico, ci ritrovammo al Belvedere dei fotografi per un bacio in costume medievale. Così, domenica 9 febbraio, a una settimana dal clou di San Valentino, prima manifestazione pubblica legata all'idea voluta dalla Turismol con Termoli medievale e l'amministrazione comunale, per valorizzare il paese vecchio verso la festa degli innamorati.

Segnaletica ad hoc e bel tempo hanno fatto da cornice a questo matinée domenicale di febbraio, in cui grazie all'apporto di altre associazioni che promuovono costumi, usi e memoria storica di epoca federiciana dedicato al bacio ma non solo, rigorosamente seguito in diretta Facebook da Termolionline con Michele Trombetta e il supporto fotografico di Valentina Cocco.

Falconeria Usconium ed Ordo Cavalieri Termole in occasione dell’evento presentato lo scorso 30 gennaio in P.zza Duomo a Termoli: #unbacionelborgotermoli, hanno pensato bene di promuovere il nostro borgo questa volta con uno sguardo al Medioevo, dato che Termoli risulta possedere uno dei borghi medievali più belli e legati storicamente a Federico II di Svevia.

L’iniziativa è stata presentata dalle tre Associazioni in vestiti d’epoca fedeli al XIII secolo all’interno del borgo, dove il pubblico ha potuto scattare un selfie love (dove attualmente sono presenti le 4 segnaletiche d’amore) con dame, cavalieri, arabi e, grazie alla Falconeria Usconium di Guglionesi, conoscere da vicino e fotografare le loro poiane di Harriss ed uno splendido esemplare di gufo del Bengala.

L’idea è nata per continuare la promozione del borgo termolese dell’evento in corso, dedicato a San Valentino tramite l’hashtag #unbacionelborgotermoli, che sta riscuotendo numerosi successi sul web come su alcune radio italiane, con due Associazioni con cui Turismol collabora da diverso tempo e che attraverso la loro professionalità ornitologica e storica e in campo medievale, permettono al turista di fare un viaggio nel tempo tornando al XIII secolo.