TERMOLI. Messaggio del sindaco di Termoli, Francesco Roberti, nel Giorno del Ricordo.

«Riflettere attentamente sul massacro delle foibe che interessò alla fine della seconda Guerra mondiale migliaia e migliaia di italiani. Interrogarsi, chiedersi il perché. Nel giorno del Ricordo non si può far finta di nulla. Bisogna ogni volta analizzare ciò che avvenne e cercare di capire come la fine di un grosso conflitto mondiale portò a situazioni contrastanti che coinvolsero tanti connazionali e non solo. Oltre che tenere viva l’attenzione e il ricordo, non possiamo far altro che ricordare questi eventi che segnarono il Nostro popolo già’ provato da una guerra senza soluzione di continuità’. La storia ogni volta ci presenta il conto proprio per non farci dimenticare, ma anche nel tentativo di non soprassedere su qualsiasi avvenimento che ha causato la morte di tante persone».