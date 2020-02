Giornata del farmaco, ottima raccolta per Cavalieri di San Timoteo e Iktus

TERMOLI. «Un bilancio ottimo», con queste parole il parroco di San Timoteo e fondatore di Iktus Onlus, don Benito Giorgetta, ha commentato l'esito della giornata di raccolta del farmaco.

Ormai da diversi anni anche la Onlus Iktus in collaborazione con "I Cavalieri di San Timoteo" partecipano alla raccolta del farmaco che si è svolta presso la farmacia Cappella in via Maratona.

«Grazie a tutti i volontari che si sono aggregati ed offrono il proprio tempo per questa causa e grazie a tutti coloro che con sensibilità, premura ed attenzione generosa daranno il proprio contributo farmaceutico», il messaggio di don Benito Giorgetta.

Tutti i medicinali donati sono stati poi consegnati alla Iktus Onlus.