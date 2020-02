MONTENERO DI BISACCIA. Non demordono gli ecologisti molisani ed abruzzesi di Abm, Gsmo e Gfv e le tante associazioni che hanno aderito per l’istituzione della Riserva Naturale alla foce del Trigno. Grazie all’organizzazione curata da Luigi Lucchese di Ambiente Basso Molise, si sono dati appuntamento ieri mattina per una giornata dedicata al birdwatching sulla foce del fiume Trigno. Una foce pulita nonostante le ultime mareggiate, senza rifiuti e con tantissime specie presenti.

Avvistati Germani reali, Cormorani, Aironi cenerini, Martin pescatore, una Nitticora, Gallinelle d’acqua ed altro ancora. La giornata è stata anche l’occasione per parlare di una possibile reintroduzione della Cicogna bianca in zona.Grazie all’esperienza maturata da Nicola Norante, ornitologo del Gmso, Stefano Tagliolidel Gfv ha ribadito l’intenzione di proporre alla Riserva di Punta Aderci a Vasto un progetto per agevolare la nidificazione della Cicogna biancapresso la foce del Sinello. La foce del Trigno si conferma così un ponte naturalistico ideale fra Abruzzo e Molise non solo per le specie ornitologiche avvistate, ma anche per progettualità future come su Campomarino in Molise e Punta Aderci in Abruzzo.

Molto apprezzata dai naturalisti la presenza dell’assessore all’Ambiente del comune di Montenero di Bisaccia: Simona Contucci.

La manifestazione è stata patrocinata dal comune di Montenero di Bisaccia ed ha visto la collaborazione della Italiangas di Termoli e il Lido Sveva.