LARINO. I debiti del Consorzio di bonifica frentano? Per esigenze irrigue! Patrizia Manzo, consigliera regionale M5s, è intervenuta – a mezzo stampa – per riferire quanto segue:"L'assessore Cavaliere ha certificato un debito di oltre 16 milioni di euro in capo ai Consorzi di bonifica di Larino e di Termoli. Il primo avrebbe potuto e dovuto, in questi ultimi 42 anni ed in base ad un accordo mai ratificato, approvvigionarsi delle acque dell’invaso di Occhito per le proprie esigenze irrigue. Possiamo supporre che il debito di oltre 2 milioni, in capo al consorzio frentano, non sarebbe stato così gravoso se negli anni l’Ente sovraordinato si fosse preoccupato di far rispettare i termini dell’accordo, mai concretizzato, nonostante le due Regioni Molise e Puglia avessero, nel 1989, con altrettanti atti di Giunta speculari, deliberato in tal senso".

Prima che, con maggiore autorevolezza, ne avesse parlato la consigliera, ebbi a scrivere su questa stessa testata 2 anni fa che quell'accordo doveva essere stato rimosso dalla "politica"; ma che i giornalisti (almeno quelli con la memoria lunga) se ne ricordavano ancora. Ricordo che, all’epoca, ne ripropose ufficialmente i contenuti il cons. Ciocca dopo di averne rinvenuto – a sua volta - i termini, risalenti addirittura al 1989, tra la Regione Molise ed il Consorzio "Capitanata" di Foggia. Sulla scorta di quelle pattuizioni ben 20 milioni di metri cubi delle acque del Lago di Occhito dovevano essere riservati alla "ventesima" i cui Amministratori in cambio, avrebbero acconsentito a lasciar procedere i Pugliesi nelle loro opere irrigue. La questione idrica in Puglia ha dell’incredibile. Da anni, rimane indefinito il piano delle acque, si lascia l’Acquedotto pugliese senza risorse per realizzare un serio programma, ma si pretende di ottenere il prezioso elemento dai vicini. E così si vive in un sempiterno clima pugnace a causa della incapacità di una classe politica (quella vecchia e quella nuova) che non ha saputo affrontare riforme strutturali, difendendo solo l’esistente. L'acqua è un bene prezioso; ed ecco perché è importante gestirlo ed amministrarlo correttamente. Disponendo di un “surplus”, il 70% di essa viene ceduta alla Puglia ed alla Campania. Con una maggiore attenzione si potrebbero prevenire ulteriori problemi, evitando danni al territorio e alle strutture come nel caso delle perdite nel sistema idrico che finiscono con l’ingenerare le frane di cui il Molise è pieno. La Regione Puglia vanta, invece, un sistema idrico molto sviluppato.

L’acqua, direttamente attinta dalla sorgente, viene distribuita nell’intero territorio per il tramite di una rete lunga 2.000 km che la convoglia in serbatoi collocati “ad hoc”. In Molise si è atteso per anni che l’Acquedotto di pertinenza giungesse sulla costa senza passare più attraverso l’impianto di depurazione dell’invaso di Guardialfiera, ma arrivando nelle case direttamente dalla sorgente. Tra i problemi che assillano “Molise acque” ed i Comuni c’è quello degli allacci abusivi, evidenti soprattutto durante il periodo estivo. Questo fenomeno fa lievitare i consumi e fa aumentare gli importi in fattura. In Molise ogni famiglia per il consumo idrico, spende mediamente meno di 200 euro. Però a Larino, dove sono in tanti ad utilizzare l’acqua potabile per irrigare, consumano tanto quanto Isernia.

Ecco perché occorre monitorare le condotte e recuperare ogni risorsa "nascosta", compresi i 20 milioni di metri cubi dell'invaso di Occhito utili ai bisogni del Consorzio di bonifica. L'intesa col Consorzio "Capitanata" prevedeva di destinarne 5 per irrigare il comprensorio territoriale facente capo all’ente larinese. Una deliberazione giuntale della Regione rinviava a provvedimenti definitivi, da assumere in tempi successivi per utilizzare tutt'e 20 milioni di mc sulla scorta delle risultanze del Piano di bacino del fiume Fortore e degli studi connessi. Analoga previsione aveva avuto a confermare la Regione Puglia prendendo atto del vecchio accordo. Per conseguenza l’ultimo Presidente ad ‘impegnarsi’ era stato Frattura con l'assessore Nagni che – subito dopo le loro elezioni – avevano determinato pubblicamente di "adoperarsi con immediatezza per incontrare, subito dopo le elezioni, il nuovo Governatore della Puglia e definire la programmazione, arrivando ad una equa compensazione per il mancato utilizzo dell'acqua e del relativo introito". Il risultato dell’impegno? L’attuale interrogazione della cons. Manzo.

Claudio de Luca