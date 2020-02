Basso Molise diviso e litigioso: il vero male. Chi è stato l'ultimo Governatore bassomolisano?

TERMOLI. Dopo la proposta di annessione all'Abruzzo dei comuni della costa e del Basso Molise avanzata dal Comitato San Timoteo, si è acceso un ampio dibattito, tra favorevoli e contrari, in merito tanti sono stati i dubbi e le perplessità che ha suscitato come quello che riceviamo e pubblichiamo dal dottor Giancarlo Totaro.

"Annessione all'Abruzzo del basso Molise? Una soluzione peggiore dello stesso problema .

Aumenterebbero i servizi ma si perderebbero strutture con tutte le conseguenze socio - economiche del caso.Nella sanità si avrebbe solo un maggior rischio di chiusure di reparti ed ospedali .

L'ospedale di Termoli non aumenterebbe l'utenza ma i cittadini e costieri diventerebbero bacino di utenza per il San Pio di Vasto.

Come tutte le operazioni delle SPA cosiddette "spezzatino", dopo la monetizzazione avviene sempre la fine dell'azienda parcellizzata ed è la fine che farebbe Termoli ed il basso Molise .

Quale incidenza elettorale in percentuale avrebbe il basso Molise in ambito abruzzese?. Adesso è in voga la considerazione che Termoli è vittima dell'accentramento di Campobasso

Fantapolitica.

La verità è altra ed è legata all'incapacità politica del basso Molise di coagulare intorno a dei nomi condivisi il potere elettorale di oltre un terzo dei voti della regione .

Da quanti anni non si vede un presidente della regione Molise termolese o basso molisano ?



Chi è stato l'ultimo presidente della regione DEL BASSO MOLISE, in quale anno ?

Questa è la vera domanda: perché il basso Molise è così diviso e litigioso ?

E' un problema endogeno al basso Molise che non riesce a mettere a frutto le proprie possibilità politiche che sono la base di soluzione di tutti i problemi .

Non è nella separazione dal Molise che troverà la soluzione del problema, ma la soluzione è nella ricerca e nella ricostruzione di una coscienza di appartenenza che si deve concretizzare nel voto con una convergenza verso nomi condivisi che dovrebbero riportare di nuovo un Presidente di regione."