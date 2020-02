TERMOLI. Polemiche e critiche anche quando i lavori di consolidamento di viadotti si fanno, può sembrare un paradosso, ma non lo è. Numerose le segnalazioni che sono avvenute sui lavori in via del Mare, appaltati dalla Società Autostrade.

In pratica, la normativa imporrebbe che la larghezza del marciapiede sia di almeno un metro e che ogni 50 metri ci sia una piazzola di manovra di 1,5 x 1,5 metri.

In sostanza, dal che tutte le barriere architettoniche dovrebbero essere abbattute, ci troviamo di fronte alla chiusura vera e propria di un passaggio cruciale, specie per scendere o risalire dal lungomare.

«Possibile che è stato chiuso l’unico passaggio per i pedoni, passeggini e carrozzelle sul ponte di Via del Mare. Il passaggio è di circa 65 cm. Cose assurde!», scrive un lettore a Termolionline.

Un altro residente, «Volevo mettervi al corrente della assurda barriera architettonica realizzata in questi giorni in via del Mare, dopo la rotonda della contessa di Porticone e cioè l’unico accesso al mare per l'intero quartiere San Pietro e Porticone, nonché il quartiere più grande di Termoli, un invalido o i bimbi in carrozzina non potranno più scendere e sarà pericolosissimo per i pedoni con circa 60 centimetri di spazio su tavelloni in cemento che si muovono sotto i piedi.

Credo che inoltre installeranno anche dei paracarri e diventerà impossibile passare anche per i pedoni».

Insomma, non è passata inosservata questa realizzazione, tanto che anche in Comune, su impulso dei Lavori pubblici, è stato contattato il direttore dei lavori, e in questa settimana ci sarà un sopralluogo, al fine di verificare le criticità segnalate e nel caso nuovamente intervenire per rimuoverle.