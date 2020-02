Chi guiderà la linea d’attacco per l'Italia ai Campionati Europei di quest'estate

ROMA. E' il 2020. Il che significa una sola cosa. Mancano solo pochi mesi ai Campionati Europei.



Ci sono molte domande che riguardano il torneo. Come si svolgerà il nuovo format di accoglienza? Quale nazione giocherà il ruolo del perenne "cavallo nero"? Chi solleverà il prestigioso trofeo?

Diamo un'occhiata alle opzioni:

Ciro Immobile (gol in campionato in questa stagione - 25)

Senza dubbio il favorito caldo per essere il numero nove dell'Italia quest'estate. Attualmente Immobile sta vivendo la più prolifica stagione di gol della sua carriera ed è sulla buona strada per battere il record di gol in Serie A.

L'attaccante della Lazio è l'unico ad aver segnato più gol di Cristiano Ronaldo in Italia in questa stagione, una statistica di cui ogni attaccante sarebbe sicuramente orgoglioso.

Immobile ha fatto alcune apparizioni impressionanti negli ultimi mesi per la squadra di Mancini, aiutandosi in qualche gol!

Andrea Belotti (gol in campionato in questa stagione - 9)

2019/20 non è stato finora forse il capitano del Torino, ma nonostante questo è riuscito a segnare 9 volte in Serie A per una squadra che sta avendo una stagione abbastanza tranquilla.

Oltre a segnare il gol, Belotti porta in classifica molto di più di molti altri attaccanti. Il suo ritmo di lavoro e la sua capacità di tenere alto il gioco sono una risorsa fantastica per qualsiasi squadra, e spesso costituiscono un ottimo punto di partenza per i giocatori più creativi e meno fisici che Mancini probabilmente schiererà dietro il suo attaccante.

Fabio Quagliarella (gol in campionato in questa stagione - 5)

Molti potrebbero pensare che Fabio Quagliarella abbia un posto nella squadra italiana di Euro 2020. Dopotutto, il tiratore della Sampdoria ha da poco compiuto 37 anni. Anche se, al contrario, l'ex Napoli e la Juventus hanno vinto i pichichi la scorsa stagione, segnando ben 25 gol, e hanno anche trovato il retro della rete 19 volte nella stagione 2017/2018.

Nonostante l'età avanzata, l'occhio di Quagliarella per il gol e il record di prestazioni per lo spettacolare significa che potrebbe essere un'opzione utile per Mancini da chiamare per tutta l'estate - anche se dalla panchina.

Mario Balotelli (gol in campionato in questa stagione - 5)

Perché sempre Mario? Anche se l'ex uomo del Manchester City è stato tutt'altro che bravo e ha un rapporto di fuoco ben documentato con Roberto Mancini. La forma di Balotelli è discutibile da quando, in estate, è entrato a far parte del suo club natale: si vociferava addirittura che il Brescia avrebbe rescisso il suo contratto a gennaio.

Sì, Balotelli è un personaggio che si divide e che può causare problemi negli spogliatoi. Ma nel suo giorno può essere un magnifico attaccante che produce momenti di magia in grado di vincere una partita in un istante. Potenzialmente, il perfetto giocatore del torneo