San Valentino, il castello Svevo si illumina di rosso nella settimana degli innamorati

TERMOL. Per la settimana dedicata agli innamorati l’amministrazione comunale di Termoli ha deciso di colorare di rosso il Castello Svevo. Un tributo e una iniziativa che si riallaccia a quanto già ideato dalla Turismol, in collaborazione con l’associazione Termoli Medievale, e con il patrocinio del Comune.

Il borgo per una settimana diventa così luogo itinerante per gli tutti gli innamorati che desiderano scambiarsi un bacio in un luogo incantevole.

Un tour nei luoghi più belli delle vecchie mura dove una attenta segnaletica già posizionata invita a fermarsi, guardare il panorama e a scambiarsi un gesto d’amore.

A corredo di #unbacionelborgoditermoli ci sarà proprio il Castello Svevo con il suo colore rosso, un forte richiamo a San Valentino e a tutti coloro che si vogliono bene.

Un segno tangibile che arricchisce una iniziativa che ha già strappato molti consensi e che promuove i luoghi più belli della nostra città.