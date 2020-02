Contributi post sisma, assolti da tutte le accuse gli ex amministratori del comune di Guardialfiera

GUARDIALFIERA. L’ex sindaco del Comune di Guardialfiera Remo Grande, unitamente alla Giunta comunale e ai funzionari dell’area Tecnica del citato Ente, all’epoca dei fatti, tutti difesi dagli Avvocati Giuseppe Ruta e Roberto Iammatteo dello studio legale “Ruta & Associati” e dall’ Avv. Costantino D’ Angelo, sono stati assolti dalle accuse di falso ideologico e di tentata truffa ai danni dello Stato, per i fatti inerenti la ricostruzione postsisma.

La vicenda nasce in seguito ad un esposto depositato, presso la Procura della Repubblica di Larino, da un cittadino di Guardialfiera che più volte ha denunciato alla magistratura frentana presunte irregolarità da parte dell’amministrazione comunale di Guardialfiera (all’epoca dei fatti guidata dal Sindaco Remo Grande) sia nella gestione che nell’assegnazione dei contributi necessari alla ricostruzione post-sisma nell’area del cd. “cratere”.

Il Tribunale di Larino, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, nonostante la richieste di condanna in relazione ad alcuni capi di imputazione avanzate sia dalla Procura sia dal Comune di Guardialfiera (amministrazione Tozzi) costituitosi parte civile nel processo penale, ha ritenuto di assolvere con la formula più ampia tutti gli imputati per insussistenza dei fatti così come peraltro già avvenuto con precedente sentenza dello stesso Tribunale di Larino confermata in sede di appello con sentenza della Corte di Appello di Campobasso, passata in giudicato .

Una vicenda che, pertanto, avrebbe potuto già chiarirsi per tempo evitando inutili e defatiganti processi pregiudizievoli anche alla salvaguardia di interessi pubblici (ove si consideri che gli stessi fatti erano già stati definitivamente chiariti e che la riproposizione degli stessi in un nuovo processo ha, pertanto, allungato i tempi della ricostruzione e dell’attuazione degli interventi di adeguamento suscitando un inutile e sproporzionato clamore).

Si chiude un altro capitolo di una vicenda giudiziaria che da oltre dieci anni vede, loro malgrado, interessati gli ex amministratori del Comune di Guardialfiera che, nonostante i numerosi esposti nei loro riguardi sfociati in altrettanti processi penali, sono stati sempre assolti dimostrando la correttezza del loro operato posto in essere nell’interesse esclusivo della “cosa pubblica”.