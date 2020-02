Poco interesse sulla videosorveglianza nella zona industriale del Cosib

TERMOLI. Non è passata inosservata l'ennesima incursione di predoni nel nucleo industriale. Non sempre, fortunatamente, i malviventi riescono a portare a casa il bottino prefissato, ma certo è che la preoccupazione è latente. Le forze dell'ordine stanno svolgendo un egregio compito di vigilanza del territorio, ma occorrerebbe davvero lo sforzo collaborativo dei 100 occhi, quella videosorveglianza che stenta a decollare.

Non solo il Comune di Termoli, che sta comunque correndo ai ripari, ma anche quella del Consorzio industriale della Valle del Biferno. La segnaletica è presente da illo tempore, ma appare più come spaventapasseri che come sistema capace di filmare ciò che avviene entro il perimetro consortile. Nello scorso autunno, dopo aver subito un furto, un imprenditore si è preso la briga di scrivere ai vertici del Consorzio, chiedendo lumi sul progetto di videosorveglianza.

Il presidente Gianfranco Cammilleri alla fine dell'ottobre scorso ha riferito che dopo la missiva datata 20 ottobre 2016 e indirizzata a ben 106 aziende insediate, sulla specifica richiesta di manifestazione di interesse all'organizzazione di uno specifico servizio di vigilanza e di presidio della zona industriale, solo 16 avevano risposto, con 13 adesione e 3 dinieghi. Una risposta blandissima, che ha indotto l'ente a registrare una carenza di interesse per quella iniziativa. Lo stesso Cammilleri evidenzia che stante quel sondaggio, con l'esito così negativo, il Cosib ha dovuto giocoforza, addivenire alla conclusione di non impegnare ulteriori risorse per ripristinare il servizio di videosorveglianza in avaria.

«Nel precisare che ciascuna azienda è tenuta a organizzare, come meglio ritiene, la sicurezza della sua proprietà, si palesa che il Consorzio si sta, comunque, adoperando allo scopo, per integrare i sistemi privati con un sistema di videosorveglianza di area, al momento in fase di progettazione».