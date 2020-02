TERMOLI. Quattro tv di ultima generazione, cosiddette smart, sono state accese questa mattina, per la prima volta, nelle quattro stanze dei pazienti ricoverati nel reparto di medicina d’urgenza dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, guidato dal dottor Nicola Rocchia. La donazione rientra nel progetto ‘Il Buon Samaritano’, partito un anno e mezzo fa e promosso dall’organizzazione di volontariato Sae112 ed ispirato dall’amicizia e dalla collaborazione con l’associazione GMDP (Design for life – Giuseppe Marco Di Paolo).



L’ispirazione della raccolta fondi utile all’acquisto degli apparecchi, nasce da una visita che il Sae112 ha effettuato nel reparto termolese ed ha lo scopo di “sollevare e rendere la degenza dei pazienti immobilizzati meno penosa e difficile”, ha dichiarato il Presidente Matteo Gentile. L’idea, promossa assieme ad un’altra realtà associativa, è utile anche a tenere viva la memoria di Giuseppe Marco Di Paolo, cui l’associazione GMDP è dedicata dal 2015: designer, direttore artistico, docente universitario del Politecnico di Milano e giornalista, Marco era un ragazzo solare ed attivo che ha affrontato la malattia (il cancro) con la tenacia ed il sorriso sempre presente ad illuminare il suo volto. Dopo appena due anni di malattia, nell’agosto 2014, Marco si è spento.

Da allora la sua famiglia ed i suoi amici di Milano, dove Marco lavorava e viveva, non hanno mai smesso di supportare i malati di cancro e la creatività dei giovani talenti, organizzando eventi per raccogliere fondi per progetti di sostegno: “La nostra mission è donare sollievo ai malati – ha commentato il padre di Marco a TermoliOnLine – Sono diverse le donazioni effettuati a Milano, ma ci stiamo adoperando per creare un rete di riferimento qui a Termoli, città natale di Marco”.

L’associazione Sae112 da anni organizza iniziative per sostenere le necessità di persone ricoverate: “Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno offerto un contributo concreto – ha concluso Gentile – La ditta Simatic che ha offerto l’installazione, Edif che ha fornito i materiale per gli impianti e, ovviamente, i medici e le persone che, passando di qui, si sono sentite in obbligo morale di ringraziare il personale infermieristico ed i pazienti futuri, donando soldi senza preoccuparsi delle persone che usufruiranno del loro lascito”. La generosa donazione di apparecchi televisivi di ultima generazione, consente di arricchire le possibilità di intrattenimento dei pazienti ricoverati in medicina d’urgenza che, spesso, trovano sollievo dalle loro sofferenza proprio grazie ai programmi tv o ai film.