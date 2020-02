Marco e Giusy: “Umanità e cure a nostro figlio, grazie al reparto di Pediatria”

TERMOLI. “Supporto, umanità e cure per mio figlio, grazie al reparto pediatria di Termoli”.

Oggigiorno siamo talmente tanto impegnati che dimentichiamo di ringraziare per un regalo, per un favore o per l’assistenza ricevuta. Spesso passa in secondo piano, come se non fosse importante quando, invece, è una delle azioni più belle che si possono fare, specialmente se viene dal profondo del cuore. A pensarla così sono Marco Panichella e Giusy Dinunzio che hanno deciso di inviare un speciale grazie al reparto di pediatria dell’Ospedale San Timoteo di Termoli: “Si parla tanto del reparto ginecologia, ma dimentichiamo che dopo la nascita abbiamo bisogno della pediatria – ha commentato Giusy – Lì ci sono medici ed infermieri top, gentili, cortesi, premurosi ed attenti”. “Una professionalità che ho visto solo fuori regione”, ha aggiunto Marco.

Marco e Giusy hanno trascorso 72 ore in uno dei reparti più frequentati dai giovani pazienti durante i periodi freddi: Manu, come lo chiama affettuosamente sua madre, è un bambino di 9 anni che, la scorsa settimana, è stato ricoverato per tre giorni nel reparto pediatrico del San Timoteo a causa di un’otite catarrale, con febbre alta e vomito. “Malgrado tutte le medicine somministrate non riusciva a trattenere i farmaci ed abbiamo deciso di rivolgerci al nosocomio termolese”.

I medici in servizio, dopo aver visitato Manu, hanno deciso di ricoverarlo per proseguire la terapia tramite flebo: “In reparto abbiamo trovato uno staff medico ed infermieristico di una professionalità, umanità e cordialità eccezionali. Sempre pronti a relazionarci sulla terapia intrapresa e sullo stato di salute di nostro figlio. Non ci hanno lasciati soli nemmeno per un minuto. Manu non ha versato una lacrima, malgrado fosse la prima volta che metteva una flebo. Sia gli infermieri che i medici sono stati premurosi e precisi, passando spesso a controllarlo e chiedendo a noi se fosse tutto ok e se avessimo bisogno di qualcosa. Una cortesia ed un’umanità che vanno ben oltre il loro lavoro”.

L’umanità dello staff medico di pediatria è emersa sin da subito, come confermano i genitori di Manu che sono stati seguiti costantemente: “Ci hanno tranquillizzati, spiegandoci tutto ciò che si accingevano a fare per permettere a nostro figlio di guarire. Nella stanza adiacente alla nostra c’era ricoverata una bambina e sua madre ha chiuso la porta. L’infermiera, prima di entrare, ha bussato ed atteso la risposta. Una forma di rispetto che sottolinea un’attenzione al paziente che, in quel momento, si trova ricoverato. Quelle stanze diventano un po’ tue, quando ci trascorri tanto tempo”.

Passata la paura dettata dal sentirsi impotenti di fronte ad una malattia che, seppur passeggera, affligge un proprio caro, Marco e Giusy hanno deciso di esprimere pubblicamente la loro gratitudine e mostrare a tutti l’importanza che l’ospedale San Timoteo riveste per tante persone: “Ci sentivamo in dovere di ringraziare pubblicamente l’intero reparto. Spesso leggiamo che le cose non funzionano e che l’ospedale non va bene, noi vogliamo spezzare una lancia a favore del San Timoteo e del reparto pediatria affinché non chiuda e resti una luce di speranza del nostro territorio”.