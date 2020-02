TERMOLI. Giornata diocesana del malato a Termoli: 11 febbraio 2020. «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28). E' questo il tema del messaggio di Papa Francesco scelto per la Giornata mondiale del malato che ricorre martedì 11 febbraio 2020, solennità della Madonna di Lourdes. Nell’occasione, la Diocesi di Termoli-Larino invita tutta la comunità a partecipare alla celebrazione eucaristica in programma alle 18 nella Chiesa di San Francesco a Termoli. La messa sarà celebrata da don Elio Benedetto, assistente spirituale diocesano dell’Unitalsi. Saranno presenti le associazioni di volontariato del territorio.

Inoltre, alle 16, nella sala della casa di riposo-Rsa “Opera Serena” di Termoli è stato recitato il Santo Rosario a cura dei gruppi di preghiera di San Pietro e San Francesco.

Le iniziative rientrano nelle iniziative e concludono la “Settimana per la vita” promossa dalla Consulta diocesana per la Pastorale della Salute.