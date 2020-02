Il Comitato "Voglio nascere a Termoli" si costituirà ufficialmente

TERMOLI. «La nostra battaglia territoriale in difesa del diritto alla salute (art. 32 Costituzione) si fa sempre più ardua e tenace. Abbiamo bisogno di costituirci ufficialmente come comitato per proseguire in modo efficace. Questo passo ha dei costi da sostenere, per cui chiediamo aiuto a voi, al nostro popolo bassomolisano».

I quattro moschettieri, al secolo Giuseppe Pranzitelli, Debora Staniscia, Cinzia Ferrante e Alessandra Di Pasquale, dopo aver raccolto quasi 10mile firme in pochi giorni a sostegno del Punto nascita di Termoli e aver sollecitato i ricorsi amministrativi, vogliono fare il passo ulteriore: strutturarsi, da qui l'appello per essere sostenuti nella loro battaglia, organizzando una raccolta fondi.

Il Comitato "Voglio nascere a Termoli" non sarà più solo in veste spontanea.