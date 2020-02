Premio "Paul Harris" a Mariano Flocco: capacità professionali e abnegazione al lavoro

LARINO. Il club Rotary di Larino ha inteso dare questo anno il premio “ Paul Harris” al dottor Mariano Flocco, responsabile dell’Hospice di Larino Madre Teresa di Calcutta” come espressione di stima per le sue capacità professionali e per la sua abnegazione al lavoro, e massimamente per le sue doti umane, che riescono ad alleviare non solo il dolore fisico, ma soprattutto la sofferenza umana.

L’assegnazione della onorificenza “ Paul Harris ”, è la più alta e prestigiosa onorificenza che il Rotary Internazionale concede a chi, socio o non socio, si sia distinto nell’esprimere nel Club o nella Società, quei valori cui si ispira il Rotary, che possono essere riassunti nel suo motto ufficiale “Servire al di sopra di ogni interesse personale”.

Il Rotary è una delle maggiori associazioni di servizio umanitario. I suoi soci sono uomini e donne ai vertici delle rispettive attività imprenditoriali e professionali, che dedicano volontariamente tempo ed energie a iniziative umanitarie e ad attività intese a promuovere i più alti valori morali, la tolleranza e la pace nel mondo. Essi conducono un’ampia gamma di iniziative al servizio delle comunità locali e di altri Paesi.

Tali iniziative affrontano problemi come la povertà, la fame, le malattie, l’analfabetismo, il disagio, la carenza di acqua potabile, l’emarginazione sociale e il degrado ambientale.

L’onorificenza “ Paul Harris ” costituisce per gli insigniti non solo un duraturo ricordo della stima ad essi riservata dal Rotary, ma anche e soprattutto un rinnovato stimolo a continuare a dare alla Società il servizio della loro operosità, frutto di intelligenza, di diligenza, di senso di responsabilità, di coscienza e di amore.

Cordiali saluti