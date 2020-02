TERMOLI. Il 2019 è stato l’anno di Greta Thunberg che, a soli 16 anni, è riuscita a dare uno scossone alla politica ed ai cittadini, ponendo l’attenzione di tutti sul tema dei rifiuti e sul disastro ambientale che si sta consumando. Grazie ai ‘Fridays for Future’ è nata una nuova coscienza ecologica mondiale che vuole contrastare l’inquinamento attraverso la totale eliminazione della plastica. Proprio questo materiale, infatti, è uno dei più dannosi e diffusi nei nostri fiumi e mare e, ad oggi, rappresenta uno scoglio legislativo quasi insormontabile. Se da un lato i pescatori raccolgono nelle reti chili e chili di plastica, dall’altro non sanno come conferirli dal momento che vengono considerati rifiuti speciali.



È stato proprio questo il problema analizzato dalla III Commissione Consiliare Permanente della Regione Molise che si è riunita questa mattina nella sala consiliare del Comune di Termoli. Il focus ha analizzato la proposta di legge regionale presentata dalla consigliera Aida Romagnuolo dal titolo ‘Disposizioni regionali in materia di valorizzazione, decoro e riduzione dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge’ di cui il consigliere regionale Nico Romagnuolo è relatore.

Accantonata la necessità non solo di ridurre la plastica, ma di debellarla completamente dal mondo, dall’incontro è emersa la necessità di fare di più, alzando l’asticella contro l’inquinamento e puntando ad obiettivi più ambiziosi: “Bisogna prevedere degli aiuti economici ai pescatori che raccolgono i rifiuti in mare ed individuare ditte apposite che possano smaltire i rifiuti plastici considerati speciali”, ha spiegato Nico Romagnuolo.

Oggigiorno, infatti, gli operatori ittici catturano nelle reti numerosi rifiuti plastici che, inesorabilmente, si incagliano nei motori e finiscono negli stomaci dei pesci prima e nei nostri poi. Ad essere carente non è la volontà dei pescatori di ripulire il mare, ma la totale assenza di contenitori per lo smaltimento di questa tipologia di rifiuto. Un problema che Domenico Guidotti presidente di Federcoopesca Molise ha evidenziato, palesando la necessità di rifornire il porto di bidoni e di individuare una ditta di smaltimento: “Tutte le mattine gli operatori mi chiedono dove possono conferire la plastica. In molti la lasciano sulla banchina, ma con il vento ritorna da dove è stata pescata e torniamo al punto di partenza. Così non si va da nessuna parte”.

La soluzione, però, esiste e la Regione Molise deve essere una delle regioni costiere a dire basta alla plastica in mare: “Dobbiamo sostenere con dei contributi i pescatori che intendono esercitare la cosiddetta fishing for litter, ovvero il ripescaggio dei rifiuti in mare – ha spiegato la promotrice della legge Aida Romagnuolo – È chiaro che le imbarcazioni debbano adeguarsi sia con una tecnologia che con impianti adatti a questa attività”. Tra le azioni previste, c’è anche la creazione di aree per la raccolta dei rifiuti da sistemarsi al porto e dove gli operatori ittici possono conferire quanto pescato. Un altro pilastro della proposta legislativa riguarda l’istituzione di un tavolo tecnico tra Regione Molise, Comuni, Capitaneria di Porto, Arpa, Asrem e le associazioni di categoria.