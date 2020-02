TERMOLI. All'articolo pubblicato oggi da Termolionline sulla revoca della convenzione con l'Anpana, da parte del Comune di Termoli, replica la stessa associazione, per voce dell'avvocato Maria Morena Suaria.

«L’Amministrazione Sbrocca aveva stipulato una convenzione a costo zero con l’associazione di protezione ambientale Anpana volta a garantire la vigilanza all’interno del Parco Comunale nonché un mero supporto per la cura del verde. Ricordiamo infatti che l’Anpana non è una società che si occupa di rifiuti né è a ciò autorizzata. Di fatto questa convenzione ha trovato solo parzialmente esecuzione e anzi ormai da mesi l’Anpana aveva denunciato la presenza di vandali all’interno dell’area che gli era stata assegnata “ex magazzini” per poi scoprire che i “vandali” che avevano scassinato porte e lucchetti e bivaccato nei locali erano in realtà stati autorizzati dall’attuale amministrazione senza revocare la precedente convenzione. Di fatto oggi v’è una discarica a cielo aperto laddove le guardie ittico ambientali Anpana appena nominate dalla Provincia avrebbero potuto stabilire la loro sede. La vigilanza nel Parco oltretutto subì una battuta d’arresto nel momento in cui il legale rappresentante dell’associazione aveva chiesto a mezzo pec la nomina degli agenti accertatori Anpana senza ottenere alcun riscontro. Esercitare vigilanza ambientale in assenza di idoneo titolo di polizia (amministrativa in questo caso) configura, infatti, il reato di usurpazioni di funzioni pubbliche, dunque mai i soci avrebbero potuto dar corso alla convenzione. Oltretutto a tutt’oggi l’amministrazione è priva di un regolamento che istituisca la figura dell’ispettore ambientale nonostante abbia persino emesso un bando per la nomina di dieci agenti». Queste le considerazioni espresse dall’Ufficio Legale Nazionale Anpana rappresentato dall’Avv. Maria Morena Suaria.