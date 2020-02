TERMOLI. Rivoluzione dei mastelli, presto in consegna a tutti i condomini fino a 9 famiglie.

È partita da qualche mese la rivoluzione dei mastelli sul territorio termolese: la Rieco spa, ditta che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, sta provvedendo alla consegna dei mastelli a tutte i condomini insiti sul territorio che contano fino a nove unità familiari. Se qualche tempo fa l’ampia diffusione dei bidoni ha incentivato un aumento dell’inquinamento, con rifiuti non sempre conferiti regolarmente, con l’introduzione del bidone personale si nota una maggiore consapevolezza e collaborazione da parte del cittadino che si sente più responsabile. Il dato è emerso durante la VI Commissione Permanente presieduta dal dottor Costanzo Pinti che, questa mattina, ha analizzato i numeri del nuovo sistema di raccolta porta a porta.

L’incontro, particolarmente partecipato da tutti i componenti ed a cui hanno preso parte anche la Rieco ed il dirigente Silvestro Belpulsi, ha affrontato numerosi problemi: innanzitutto il render che ha mostrato a che punto si è arrivati con la consegna dei nuovi mastelli che, al momento, risulta in fase di completamento. L’obiettivo finale è eliminare i contenitori in tutta la città, compresi gli ecobox, per evitare l’abbandono selvaggio dei rifiuti da parte di utenti poco educati ed il proliferare di topi che si annidano sotto le isole ecologiche.

Con l’introduzione dei mastelli va affrontata la problematica degli spazi espositivi degli stessi: molti condomini, come hanno sottolineato i consiglieri di maggioranza Annibale Ciarniello e Francesco Rinaldi, non dispongono di spazi interni in cui i residenti possono esporre i singoli contenitori in vista del ritiro e sono costretti a lasciarli sui marciapiedi di proprietà comunale, occupandone buona parte. Per ovviare alla questione, e rendere anche più sicura l’area anche in vista di giornate ventose, è stata proposta la possibilità di installare una rastrelliera dove poter agganciare i vari bidoncini, come segnalato anche dal consigliere pentastellato Antonio Bovio.

L’uso dei mastelli, tuttavia, mette i cittadini dinanzi ad un rischio concreto: essendo esposti all’aperto chiunque potrebbe passare, gettare un rifiuto diverso da quello previsto dal calendario e far sì che gli operatori non lo prelevino perché non conferito adeguatamente, provvedendo ad avvisare la Polizia Locale che eleverebbe una sanzione pecuniaria ai danni del titolare del mastello. Per eludere questa possibilità, la Rieco invita i cittadini a segnalare queste situazioni sia ai vigili urbani che alla stessa ditta, così da mettere in moto la macchina dei controlli.

All’attenzione della commissione è finito anche il tema delle sanzioni, da imputare ai condomini, per ovviare all’abbandono selvaggio dei rifiuti. Al momento il controllo è affidato alla stessa ditta, in collaborazione con la Polizia Locale ma, ben presto, il Comune potrebbe contare sulle Guardie Ambientali per cui l’ente ha emesso un avviso pubblico, in scadenza al 14 febbraio, con cui mette a disposizione 200mila euro per due anni per il servizio di vigilanza ambientale. Per incentivare i cittadini, invece, i componenti della commissione hanno chiesto la possibilità di un bonus da riconoscere ai più ligi.

Durante l’incontro si è notata anche una carenza di informazione e di comunicazione tra la Rieco ed il cittadino, come esposto anche dai consiglieri Enrico Miele (maggioranza), Marcella Stumpo e Manuela Vigilante (minoranza) che hanno sottoposto all’attenzione l’assenza di un sistema di foto-trappole che consenta di prevenire i reati ambientali.