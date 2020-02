Edifici storici trascurati, solo a Palazzo Ducale si è fatto qualcosa

LARINO. Una volta a fare la Storia erano i grandi personaggi oppure quegli eventi memorabili che avrebbero cambiato la vita alle generazioni future. Con lo scorrere del tempo, tutto è finito con il calare nella cronaca spicciola, ed oggi vengono definiti “storici” persino una partitella di calcio tra scapoli ed ammogliati, quel certo risultato elettorale, il veemente discorso di un politico, la sagra agostana delle ‘tracchiulélle’ o la corsa delle ’carrozzelle’ sui pattini. Insomma, nei piccoli centri molisani si va concretando l’uso banalizzato di parole che un tempo erano forti ma che oggi, poste in bocca a tutti, sono diventate comuni.

Questo accade perché ci si scorda che, almeno quando si tratti di parlare di un caseggiato, di una bottega, di un borgo, il qualificativo “storico” dovrebbe richiamare esclusivamente una farmacia che si contraddistingua per gli arredi settecenteschi oppure un locale di somministrazione rimasto per lo meno all’ultimo Ottocento, con gli specchi bruniti ed i tavolini in marmo; o ancora una sede gentilizia che, per eventi di rilievo, abbia potuto lasciare una memoria più precisa di sé. In definitiva, l’aggettivazione dovrebbe potersi riferire solo a quei pochi esempi di vita in grado di acquisire una dimensione più elevata rispetto a ciò che rimane ordinario. Perciò, chi rappresenta una comunità giustamente pensosa di sé dovrebbe provvedere a tutelare le testimonianze del passato ritenute meritevoli di essere conservate intatte per la posterità, adottando – conseguentemente – i vincoli del caso e provvedendo, al tempo stesso, a finanziare chi da questi ultimi sia stato colpito, se non altro per non finire con il “paralizzare” il locale che si vorrebbe difendere, costringendolo all’abbandono, alla chiusura, addirittura al non corretto utilizzo.

Purtroppo, in Molise ci si comporta ben diversamente. Vedi ad esempio a Larino dove la presenza di numerosi sedi e reperti non sono riconoscibili manco al “paesano” più incallito perché non contraddistinte da alcuna iscrizione che ne possa documentare l’effettiva destinazione nel tempo. Anzi, abbandonati a sé stessi, certi locali sono stati riattati per gli usi più diversi ed incongrui. Invece, se si desidera che un locale passi alla storia, occorre capire che, al sacrificio di chi abbia subito un vincolo (di destinazione, di mantenimento degli arredi e simili), debba corrispondere l’aiuto della mano pubblica. Al contrario, nella ventesima regione, una volta che siano stati posti dei vincoli, si viene bloccati per decenni, senza neppure potersi adoperare per combattere l’ammaloramento dell’edificio o dell’area; ed i risultati sono visibili sempre nel centro frentano dove, in viale Giulio Cesare ed in via Jovine, interi appezzamenti affaccianti sulle due strade sono diventati ricetto di erbacce e di rettili senza che alcuna ricerca archeologica sia stata mai portata a termine per porre il passante nella condizione di ammirarne i risultati.

Tutto questo accade sotto gli occhi di tutti da oltre un quarantennio, e la cosa non riesce più a destare alcuna meraviglia. Insomma i Comuni e le Associazioni, lungi dall’imbeversi di paroloni sulla storia, dovrebbero almeno preoccuparsi di fare ripristinare qualcosa di simile alle vecchie Commissioni per l’ornato cittadino, così da porre sotto tutela l’armonia di un centro antico. Come? Vietando insegne inserite in palazzi antichi o serrande metalliche su vani terranei incastonati in dimore più che apprezzabili per antichità o punti-luce post-2000 su edifici di pregio.

Questo non è facile, dal momento che amministratori, enti pubblici e nominalistiche associazioni in genere dovrebbero prima saper badare a sé stessi e poi riuscire ad imporre corretti costumi agli altri. Molte comunità si vantano di contare numerosissimi edifici “storici”. Ma giammai è accaduto che gli assessori dei cavatelli e della “mitica” pasta e ceci in piazza (quelli preposti alla cultura della corsa nei sacchi) abbiano avuto l’idea, praticata altrove da diecine d’anni, di fornire notizie, apponendole sulla facciata stessa dei palazzi, utilizzando acconci riquadri metallici. Solo di recente qualcosa è stata fatta a Larino, almeno con riferimento a Palazzo ducale.

Claudio de Luca