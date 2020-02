GUGLIONESI. Dovrebbe essere naturale cercare di rendere accogliente e dignitoso l'ambiente in cui si vive, ma a quanto pare non per tutti è così: a Guglionesi, in largo delle Mura, due residenti esasperati ci segnalano la condizione di sporcizia e degrado in cui versa una delle zone più suggestive e panoramiche del paese: da quel punto, infatti, si può godere di una vista mozzafiato, che si estende dal mare alla Maiella.

Tuttavia, come testimoniano le foto che i due lettori ci hanno gentilmente inviato, incuria e cattive abitudini di alcuni incivili sicuramente non valorizzano la bellezza del posto: mattonelle dei marciapiedi divelte, materiale per edilizia abbandonato per strada, rifiuti gettati giù per la scarpata sottostante il belvedere e cibo per randagi lasciato agli angoli della strada, che attirano ratti e altri animali selvatici.

Basterebbe un po' più di attenzione e senso civico per ridare dignità a un bellissimo scorcio del centro storico, ma forse, per alcuni irriducibili maleducati, sarebbero più utili sanzioni esemplari.