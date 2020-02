TERMOLI. "Mi corre l'obbligo di precisare quanto segue: l'Anpana non ha alcuna intenzione di entrare in conflitto con il dottor Belpulsi né con l'attuale amministrazione. Io rappresento l'Ufficio Legale Nazionale (non sono il presidente territoriale)". Così in una nota l'avvocato Maria Morena Suarìa, replicando a sua volta alle parole odierne del dirigente del settore di Sicurezza Ambientale del Comune di Termoli.

"L'Anpana è rimasta in silenzio per molti mesi e ha omesso persino di denunciare alla Procura della Repubblica i soggetti che hanno forzato i lucchetti che consentivano l'accesso alla sede sociale che ci era stata concessa lo scorso anno. Successivamente abbiamo appreso che erano stati 'autorizzati' dall'attuale amministrazione. Siamo rimasti in silenzio anche quando la convenzione (stipulata a mero titolo gratuito) ci è stata revocata nonostante avessimo chiesto una revoca parziale, perché certamente alcuni inadempimenti ci sono stati da parte nostra, ma anche da parte dell'amministrazione in quanto con la pec che allego, l'associazione aveva chiesto la nomina degli agenti accertatori che avrebbero dovuto espletare servizio di vigilanza ambientale (come da convenzione) ma la stessa è rimasta inevasa.

Quando però abbiamo letto il primo articolo pubblicato dai mass media, che ci additava quali inadempienti, abbiamo sentito il dovere di replicare alle accuse mosse. Ad onor del vero poi, il giuramento prestato dalle nostre guardie dinanzi al Sindaco Roberti avvenuto il mese scorso non aveva ad oggetto la nomina di guardie comunali bensì provinciali. E' stata la Provincia a nominare gli agenti ittici e non il Comune. Sono molto dispiaciuta che un'associazione come l'Anpana audita dal Parlamento quale esperta nel settore e che in altre realtà territoriali ha rapporti con i Tribunali penali e con l'Antimafia sia stata così velocemente depennata da forme di collaborazione. Crediamo che il volontariato sia una grande risorsa!

Di fatto, laddove lo scorso anno c'era la nostra sede e molti lettori hanno partecipato agli eventi organizzati dall'associazione con il patrocinio dello stesso Comune, sigh!, oggi v'è una discarica di cui si 'serve' la ditta che si occupa del verde pubblico. L'Anpana resta comunque una delle associazioni più attive e preparate sul territorio, tant'è che proprio in questi giorni si sta svolgendo un altro corso di aggiornamento e formazione per le nostre guardie con l'ausilio delle forze dell'ordine, dell'ufficio legale e di personale della Regione Molise che a mero titolo personale stanno formando i nostri agenti. Cogliamo l'occasione per chiedere a tutte le persone che credono nel volontariato di unirsi a noi e contattare le nostre sezioni".