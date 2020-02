TERMOLI. Certo, il meteo avrebbe potuto essere più clemente, visto che l'inverno 2019-2020 non passerà certo alla storia come il più freddo degli ultimi anni. Purtroppo, come sovente avviene, nelle giornate indicate per eventi e manifestazioni, vento e temperature più pungenti non si risparmiano.

E' stato lo stesso per il tour culturale degli innamorati nel borgo antico di Termoli, appuntamento clou del cartellone #unbacionelborgotermoli, partito il 30 gennaio scorso, con segnaletica dedicata nella perla medievale adriatica molisana.

Un tour che abbiamo seguito in diretta Facebook e in differita con Michele Trombetta, viste le zone d'ombra di segnale in alcuni anfratti del paese vecchio o dentro le abitazioni con muri perimetrali assai spessi.

A partire dalle ore 18.30 (punto d’incontro entrata Castello Svevo), la Turismol in collaborazione con Termoli Medievale ha organizzato il tour culturale che ha portato gli innamorati a scoprire la storia del piccolo borgo federiciano ed i suoi monumenti storici principali: la Cattedrale, il Castello Svevo e alcune delle residenze storiche che verranno aperte per la Turismol e per gli ospiti in questa data così speciale.

Tour gratuito e aperto non solo per le coppie di innamorati ma anche per tutti coloro che desiderassero scoprire la storia del borgo, bimbi compresi!

Anche l'Amministrazione Comunale di Termoli ha deciso di omaggiare gli innamorati illuminando fino a oggi il Castello Svevo con luci rosse... come quelle dell'amore.

Si ricorda inoltre che tutti i selfie love che arrivano ogni giorno sempre più numerosi sui profili social TurismolTermoli di Instagram e Facebook potranno essere inviati entro e non oltre il 29 febbraio per aggiudicare il selfie ricordo vincitore. Per maggiori info sul contest www.turismol.it