TERMOLI. Primo weekend con le rassegne carnascialesche a Termoli. Il debutto avverrà oggi all’insegna dei più piccoli, con la Caccia al tesoro organizzata al borgo vecchio per tutti i più piccoli.

Un modo, ha spiegato Mago Peppe, per far conoscere personaggi fantastici a tutti i presenti facendo apprezzare tutte le bellezze della zona storica della città adriatica. Saranno tutti alla ricerca di un tesoro disperso avventurandosi in un gioco itinerante che si presenta entusiasmante e pieno di emozioni. In piazza Vittorio Veneto non mancheranno neanche il cabaret e gli artisti di strada.