Lettera aperta a Toma: «Pronti alla class action contro i danni fatti dalla politica»

TERMOLI. Anche il Comitato Voglio nascere a Termoli ha perso la pazienza. In soli 9 mesi hanno acceso un riflettore enorme sulle sorti dell'ospedale San Timoteo, non solo sul Punto nascita, ma dopo l'assemblea del 26 gennaio, i 4 moschettieri hanno cominciato a irrigidirsi ulteriormente.

Da qui, la decisione di inviare una lettera aperta al Governatore del Molise, Donato Toma.

«Preso atto della Sua assenza durante l’assemblea pubblica indetta il 26 gennaio scorso dal nostro comitato “Voglio Nascere a Termoli” (dove Lei era stato formalmente invitato) e considerando il continuo tracollo della situazione riguardante la sanità pubblica su tutto il territorio regionale, con la presente, vorremmo renderla partecipe di quanto emerso durante la nostra assise.

I sindacati, gli utenti e gli stessi operatori ospedalieri sono sul piede di guerra, in quanto esasperati da una politica becera, povera di contenuti e talvolta, addirittura vessatoria nei loro confronti. Hanno finalmente deciso di unirsi e sono pronti a una concreta azione di sfiducia nei Vostri confronti e poco importa, a questo punto, se la colpa è da attribuire esclusivamente a questa amministrazione oppure alle precedenti perché, anche se solo in maniera simbolica, la renderemo addirittura retroattiva.

E’ arrivato il momento di smetterla di giocare a “Indiana Jones alla ricerca del disavanzo perduto” ,( anche perché solitamente, Indiana Jones i problemi li risolve ) ma di iniziare a illustrare e mettere in atto, tutte quelle fantomatiche soluzioni che sarebbero dovute entrare in scena successivamente la firma del fatidico “Patto della Salute”.

Durante l’assemblea ci è stato esplicitamente chiesto di "renderci promotori della caduta del governo regionale”;

Il Comitato San Timoteo ha affermato di aver avviato l’iter per richiedere il referendum per l’annessione del solo Basso Molise alla vicina Regione Abruzzo e Le ricordiamo che si tratta di un’ampia fetta di territorio indispensabile per la sopravvivenza dell’economia regionale;

Si è pronti ad organizzare una class action per chiedere il rimborso delle imposte versate dai cittadini, utilizzati per ripianare i disavanzi della spesa sanitaria, causata da scelte politiche e amministrative irresponsabili, nonché inoltrare formale denuncia alla Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica.

La nostra posizione è chiara, non rimarremo inermi “a piangere per i nostri figli” ma lotteremo fino ad arrivare alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, se fosse necessario. Cogliamo l’occasione per porgerLe distinti saluti».