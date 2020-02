Servizio idrico a Termoli, a maggio si deciderà il braccio di ferro al Tar

TERMOLI. Non ci sarà pronuncia da parte del Tar Molise sulla istanza cautelare della Florio Group che chiedeva di bloccare la revoca del subentro della medesima azienda al posto della Crea gestioni srl e tutti gli atti successivi, fino al nuovo affidamento all’azienda del gruppo Acea. Oltretutto, c’è anche la richiesta della condanna del comune di Termoli al ristoro in favore della società ricorrente di tutti i danni alla medesima occorsi, in ragione della circostanza che il mancato subentro nella gestione del servizio idrico integrato a favore della società Florio Group è imputabile esclusivamente all’operato illegittimo del Comune. L’udienza per la sospensiva c’è stata mercoledì scorso. I giudici amministrativi hanno ritenuto che le esigenze di parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissando l'udienza pubblica del 13 maggio 2020.

La Florio Group ha formulato la domanda risarcitoria per il ristoro dei danni maturati, per le spese sostenute, conseguenti al mancato subentro nella gestione del servizio idrico integrato per comportamento illegittimo del Comune di Termoli, quantificati nell’importo di €2.262,025,50, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che si potrà accertare mediante apposita CTU o verificazione, ovvero liquidate in via equitativa ai sensi dell’art.1226 c.c., oltre alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria sino all’effettivo soddisfo, cui dovrà aggiungersi il danno curricolare per non aver goduto del subentro quantificati in € 113.101,28, oltre alle spese per la predisposizione del progetto, quantificati in € 19.735,20, per un totale di € 2.394.861,98, previa concessione delle misure cautelari identificando il periculum nella cessazione definitiva del rapporto di gestione e il danno grave ed irreparabile nel pregiudizio economico subito. L’amministrazione Roberti si è affidata allo studio legale Iacovino.