TERMOLI. In questi giorni la piattaforma satellitare Sky Tv sta trasmettendo un film in visione che ha attirato la nostra attenzione, facendoci fare una piccola riflessione. Il film si intitola: "La terra dell'abbastanza", è un film del 2018 scritto e diretto da Fabio e Damiano D'Innocenzo, alla loro opera prima. Fin qui voi potreste dire che cosa c'è di strano? Niente, ma seguendo il film, che vi consigliamo, la nostra attenzione si è soffermata su un dialogo che uno dei ragazzi protagonisti, Mirko, ha con sua madre: il ragazzo, che suo malgrado è entrato in un clan malavitoso della periferia romana, dice alla mamma che siccome sono diventati bersagli della malavita sarebbe bene che lei sparisca per non correre pericoli, allora la mamma gli chiede: "Mirko ma dove vuoi che vada per sparire?" Lui di getto gli risponde: "Vai in Molise..." " In Molise? " risponde la mamma , " Sì, in Molise..."

Ecco, qui arriva la nostra riflessione. Come Molisani, abitanti di una regione fino a poco tempo fa poco considerata, quasi una regione "fantasma", non avevamo una identità forte: chi ci prendeva per abruzzesi, chi per pugliesi, chi addirittura per campani. Da quando qualcuno ha cominciato a parlare alzando anche la voce, scrivendo libri , facendo interrogazioni parlamentari, ribellandosi a chi continuava a denigrarci dicendo "Il Molise non esiste", ecco che finalmente qualcuno ha cominciato a porsi la domanda: ma allora il Molise esiste davvero?

E sempre quel qualcuno cominciava a rispondere: "Sì il Molise esiste e resiste" probabilmente quella famosa frase che gettava ancor più ombre sulla nostra piccola regione, " Il Molise non esiste", ha avuto un effetto quasi boomerang: sì perché molti si sono accorti che invece in realtà il Molise è comunque una realtà piccola ma che c'è eccome in Italia. Registi come Checco Zalone ci ha girato un film, pur non facendoci fare una bellissima figura, in "Sole a Catinelle"; alcuni personaggi del giornalismo nazionale, come ad esempio Vittorio Feltri, ci ha rivitalizzati parlando delle sue bellissime vacanze da piccolo a Guardialfiera, ed esaltando il carattere e la cordialità e ospitalità molisane.

Purtroppo nelle ultime settimane siamo stati per fatti di cronaca anche su tutte le tv italiane ed estere, ma per fortuna anche per cose belle, come la visita a Roma dal Papa delle reliquie di San Timoteo: anche qui una ribalta nazionale. Ora è stato confermato che in estate ci sarà a Termoli a il primo festival nazionale in occasione dei 100 anni dalla nascita del grande attore Alberto Sordi... insomma, da quando è uscito fuori il tormentone "Il Molise non esiste" , molti al contrario, come spesso accade, hanno incominciato a capire che la nostra piccola regione esiste, quasi ad avallare il detto: " Parlatene, parlatene male, ma l'importante che ne parliate!" Il Molise esiste anche per questo .