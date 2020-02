TERMOLI. Primo weekend con le rassegne carnascialesche a Termoli. Il debutto è avvenuto ieri all’insegna dei più piccoli, con la Caccia al tesoro organizzata al borgo vecchio per tutti i più piccoli. Un evento seguito rigorosamente in diretta da Termolionline con Michele Trombetta. Un modo per far conoscere personaggi fantastici a tutti i presenti facendo apprezzare tutte le bellezze della zona storica della città adriatica. Tutti alla ricerca di un tesoro disperso avventurandosi in un gioco itinerante entusiasmante e pieno di emozioni. In piazza Vittorio Veneto cabaret e gli artisti di strada.

Oggi i carri che sfileranno sono quattro: “Gente di Mare”, realizzato da Fly Zone e Francesco Del Ciotto e voluto per avere un tema attinente alla città e per ricordare chi da sempre vive e lavora in mare. Il carro dei Cavalieri di Termoli è invece ispirato al “Mago Checco e al Mago Peppe” che tutti i bambini conoscono benissimo, “La Bella e la Bestia” di Emozioni Latine e infine “Bolliwood” realizzato da New Free Dance e Dance with me. Musica, balli e figuranti faranno poi da cornice nelle quattro giornate dedicate alla manifestazione.

Otto le associazioni coinvolte: Flyzone, Emozioni Latine, Peter Pan, Dance With Me, New Free Dance, Sorridere Sempre Onlus, I Cavalieri della costa molisana. Con loro anche la Pro Loco, I ragazzi del Carnevale con Francesco Del Ciotto, assieme ai ragazzi del liceo Jacovitti.

L'appuntamento è dalle 10.30 in piazza e dalle 14.30 per la sfilata dei Carri.