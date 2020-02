TERMOLI. Magia, giochi e musica invadono la piazza nella prima domenica di carnevale.

Un tripudio di colori, coriandoli, festoni, maschere, vestiti a tema, giochi, gonfiabili e magia ha invaso Piazza Vittorio Veneto: con la complicità di un caldo sole che ha illuminato e riscaldato la prima domenica di carnevale, centinaia di persone si sono riversate in centro per assistere al magico spettacolo, destinato principalmente ai bambini. Proprio i più piccoli sono stati i veri protagonisti della mattinata, calcando e rubandosi la scena, tra maschere variopinte e giochi d’astuzia.

A sfilare, però, non sono stati solo i bambini: il fascino della festa più colorata che c’è ha colpito anche gli adulti che hanno deciso di indossare i loro costumi preferiti. C’è chi ha scelto un abito coordinato con il proprio figlio e chi ha ricalcato i cartoni animati o le serie tv: è il caso di Sherk, il simpaticissimo orco verde della DreamWork accompagnato da un adorabile omino di pan di zenzero o ancora ‘Il professore’ della serie ‘La casa di carta’ targata Netflix con accanto una sexy piratessa, seguite da un’affascinante ballerina scortata da una simpaticissima ape.

E visto che, come un antico detto recita ‘a Carnevale ogni scherzo vale’, non potevano mancare Mago Kekko e Mago Peppe che, dopo aver presentato il giovane Mago Tony, si sono impadroniti del palco ed hanno offerto uno spettacolo magicomico che ha allietato grandi e piccini, tra magia, gag, scherzi e la loro inconfondibile verve, che TermoliOnLine ha offerto in diretta grazie a Michele Trombetta. L’appuntamento con il divertimento è per questo pomeriggio alle 14.30 in Piazza Donatori di Sangue per assistere alla sfilata dei carri.