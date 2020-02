TERMOLI. Un’esplosione di musica e coriandoli ha dato l’avvio alla festa di Carnevale, con la sfilata dei quattro carri allegorici a fare da cornice ad una città in visibilio, in attesa di poter danzare e divertirsi. Complice anche la giornata dal sapore primaverile, in centinaia hanno affollato il circuito dove si sono esibite le scuole di ballo termolesi: i colori di Bollywood realizzato da New Free Dance e Dance with me, la gente di mare della Fly Zone e Francesco Del Ciotto, Mago Peppe e Mago Checco de I Cavalieri di Termoli e la Bella e la Bestia di Emozioni Latine sono i temi di questa edizione.



Quattro carri, più di 400 figuranti e centinaia di curiosi hanno fatto irruzione tra le vie di Termoli dopo aver animato il parcheggio di Piazza Donatori di Sangue da cui è partita la festa. Ad aprire le danze il carro proprio i marinai e le donne della marineria termolese con l’omaggio alla gente di mare, seguito dai sapori hindi di Bollywood. Gli ultimi due spettacoli sono stati affidati ad uno dei cartoni più amati, la Bella e la Bestia ed ai pagliacci ed ai maghi con Mago Peppe e Mago Checco che, instancabili, hanno regalo risa e trucchi. Tra balli, musica e maschere il lungo corteo, seguito da un serpentone umano di curiosi, ha colorato le strade del centro termolese, trasformando una noiosa domenica in una grande festa.

La lunga giornata di inaugurazione del Carnevale 2020 è iniziata già questa mattina con lo spettacolo dei maghi in Piazza Vittorio Veneto ed è continuato nel primo pomeriggio. La voglia di divertirsi e di trasformarsi in qualcun altro ha contagiato anche gli adulti che, usando la fantasia, hanno messo in scena uno spettacolo unico: Harry Potter, La casa di Carta e perfino il mondo della chiesa con suore e preti grandi e piccoli. Una magia che sarà ripetuta anche la prossima domenica e che TermoliOnLine ha seguito in diretta grazie a Michele Trombetta.