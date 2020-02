MONTECILFONE. Il Comitato "I Discoli del Sinarca", a partire dalle ore 9.30 è stato impegnato in una manifestazione nel bosco Corundoli di Montecilfone. Una giornata all’aperto per sensibilizzare tutti sulla tutela di un patrimonio naturalistico comune. «La Società Gasdotti Italia, nonostante la scorsa settimana il Consiglio Comunale di Montecilfone abbia deciso di annullare d'ufficio la delibera con la quale era stata concessa la servitù di passaggio, prosegue, in maniera provocatoria, i lavori nel cantiere che si trova a ridosso del bosco. Per tale ragione la nostra attenzione resta altissima». Aderiscono alla manifestazione: Trivelle Zero Molise, Fridays For Future Termoli, il Coordinamento No Hub del Gas Abruzzo, l'Anpana, la Falconeria Usconium e l'Aps "L'@ltra Guglionesi". «Pronti a rivolgerci alla magistratura - annunciano - se la società metterà i piedi nel cantiere, nonostante lo stop del Comune di Montecilfone».