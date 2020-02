SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Festa di accoglienza e vero entusiasmo per il rientro del parroco don Alessandro Sticca a San Giacomo degli Schiavoni. Il sacerdote è stato assente per motivi di salute e da sempre la comunità gli è stata vicina in preghiera e con grande affetto. Ora ha potuto riprendere il suo servizio in paese dove ha celebrato la messa e ha salutato i suoi parrocchiani. Un momento di fraternità, condivisione per riprendere, nell'affidamento al Signore, la gioia di un cammino insieme.