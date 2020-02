In consegna le compostiere della Rieco Sud per il compostaggio domestico

TERMOLI. La Rieco Sud avvisa la cittadinanza che dalla giornata di domani, mercoledì 19 febbraio, i cittadini che dispongono di un giardino possono richiedere gratuitamente la propria compostiera domestica per praticare il compostaggio dei rifiuti organici.



Le compostiere verranno distribuite presso l’Ecosportello Rieco Sud in via Arti e Mestieri, 27 dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 17.30.

Contestualmente al ritiro dovrà essere compilato un modulo di adesione al compostaggio per richiedere l’applicazione della riduzione della Tari a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione.

Le utenze alle quali sarà assegnata la compostiera saranno seguite e monitorate, per il corretto utilizzo della stessa, da personale autorizzato dal Comune di Termoli.

Cosa compostare

Sì

Avanzi di cucina come residui di pulizia delle verdure, bucce, pane secco ecc., fondi di tè e caffè.

Scarti del giardino e dell'orto come legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie secche, fiori appassiti, gambi ecc.

Altri materiali biodegradabili come carta non patinata, cartone, segatura e trucioli provenienti da legno non trattato.

POCO

Grandi ossi di origine animale, cibi cotti (in piccole quantità, perché altrimenti attraggono insetti e altri animali indesiderati).

Foglie di piante poco degradabili (magnolia, lauroceraso, faggio, castagno, aghi di pino).

Lettiere per cani e gatti.

NO

Valve frutti di mare.

Carta patinata delle riviste.

Legno verniciato.

Piante malate.

Il luogo adatto

La compostiera va posta all'ombra d'estate; l'ideale sarebbe all'ombra di alberi che in inverno perdono le foglie, in modo che in estate il sole non possa essiccare il materiale, mentre in inverno i tiepidi raggi solari accelerino le reazioni biologiche.

La miscela ideale

I rifiuti organici devono essere misti per fornire in modo equilibrato gli elementi necessari all'attività microbica, per raggiungere l'umidità ottimale e garantire la porosità necessaria a un sufficiente ricambio dell'aria. Un modo semplice per garantire un buon equilibrio è quello di miscelare sempre gli scarti più umidi con quelli meno umidi. Per assicurare l'ossigenazione non comprimere il materiale, ma sfruttare la sua porosità, che rende possibile il ricambio spontaneo di aria ricca di ossigeno al posto dell'aria esausta (in cui l'ossigeno è stato consumato); rivoltare periodicamente il materiale in modo da facilitare tale ricambio. Minore è la porosità del materiale (quando cioè vi è poco materiale di "struttura", quali legno più o meno sminuzzato, paglia, foglie secche coriacee, cartone lacerato) più frequenti saranno i rivoltamenti, e viceversa. È utile mettere alla base del cumulo uno strato di 10/15 cm di materiale legnoso per evitare il ristagno dell'acqua. Nei periodi di siccità può essere necessario bagnare il materiale.