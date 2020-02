Pesca, parte in ritardo anche il nuovo fondo Ue

TERMOLI. Non ci sono solo i problemi relativi alla tropicalizzazione delle acque nel mare Adriatico per quanto riguarda il comparto ittico. Si registra un ritardo sull’avvio del nuovo fondo Ue e l’Alleanza Cooperative scrive alla Bellanova per perorare la causa di un provvedimento “ponte”. A rischio, infatti, interventi di pesca selettiva, gestione risorse e sicurezza a bordo. «L’avvio del nuovo fondo europeo per la pesca rischia di slittare a causa del prolungarsi del negoziato comunitario sul quadro finanziario pluriennale. A rischio i programmi di sostegno finanziario per il settore destinati ad una pesca più selettiva, alla corretta gestione delle risorse e alla sicurezza a bordo». A lanciare l’allarme è l’Alleanza Cooperative pesca, in una lettera inviata alla Ministra Teresa Bellanova, preoccupata per l’avvio dei fondi strutturali 2021-2027. L’Alleanza sottolinea come per pesca e agricoltura ci siano gli stessi problemi di ritardi.

«Per la Pac, la Commissione ha ritenuto, però, di prorogare il quadro giuridico esistente, con l’apporto di alcune modifiche, garantendo così continuità normativa anche nel 2021, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo sistema. Per la pesca al momento non sono al vaglio soluzioni di questo tipo». L’Alleanza chiede, quindi, un provvedimento “ponte” che assicuri continuità finanziaria anche per la gestione dello sforzo di pesca, al centro delle nuove regole europee per il Mediterraneo. Non bastasse questo, c’è un altro fronte aperto. Federpesca ha inviato nei giorni scorsi una nota al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e al Ministro per le politiche agricole Teresa Bellanova per chiedere, nell’ambito della rivisitazione dei confini marittimi greci, di tenere in considerazione la presenza storica delle imprese di pesca italiane che da oltre 30 anni svolgono la propria attività anche lungo i confini esterni delle attuali (6 miglia nautiche) acque territoriali greche.