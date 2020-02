TERMOLI. Siamo sempre vigili su quanto sta succedendo al porto e soprattutto per quanto riguarda il restyling della strada che aveva ceduto qualche anno fa e che di fatto aveva bloccato una valvola di sfogo del traffico commerciale e turistico del porto stesso.

Ora a lavori ultimati sembra tutto pronto per la riapertura ufficiale, premettiamo che ancora una data ufficiale per la riapertura non ancora c'è ma ormai siamo vicinissimi, appena verrà effettuato il collaudo dagli specialisti, potrà essere programmata una data.

E’ stata disegnata anche la segnaletica orizzontale, come potete vedere dalle foto e video allegati.

Abbiamo chiesto anche a qualche responsabile dei lavori e ci hanno detto che ormai ci siamo e cosi la stagione, i disagi sia per gli operatori portuali, i turisti, gli stessi marinai, con quella strada in funzione era una valvola di sfogo per tutti ed evitava ingorghi, dovrebbero finalmente essere finiti.