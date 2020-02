Verso lo sciopero generale in Molise: «Dalla politica solo un silenzio assordante»

TERMOLI. Conferenza stampa di presentazione a Campobasso, davanti alla sede Asrem, in vista della nuova manifestazione di protesta del 3 marzo.

A dare la stura a questa nuova iniziativa è stato Andrea Di Paolo, del Soa, poi è intervenuto Emilio Izzo, che ha spiegato la petizione come un atto simbolico per dimostrare che le firme che verranno raccolte per chiedere le dimissioni saranno più dei voti ottenuti di quando sono stati eletti. Poi, spazio a Enrica Sciullo e Dilma Baldassarre.

Poi, protagonista Cinzia Ferrante del comitato “Voglio nascere a Termoli”, che ha mostrato quello che emerge tra i nostri concittadini, sentimenti di paura e di insicurezza perché purtroppo il Molise non è più un posto sicuro.

«L'unica cosa che stiamo ottenendo dalla politica è un silenzio assordante sugli argomenti trattati e le poche volte che aprono bocca è solo per cercare di mettere un'etichetta di appartenenza politica ai comitati. Niente di più falso perché proprio la petizione, seppur simbolicamente, vale sia per questa amministrazione, sia per le precedenti e non tralascia nessuno sia che si trovi tra la maggioranza che all'opposizione».

Restando in tema domani mercoledì 19 febbraio, alle ore 17.00, presso l’aula Consiliare del comune di Campobasso, l’"Aggregazione di liberi cittadini in lotta a sostegno della sanità pubblica” organizza un’assemblea aperta a tutti i cittadini, comitati, associazioni, partiti, amministratori, insomma un incontro aperto a tutti, al fine di portare all’attenzione della platea l’iniziativa di protesta a favore degli ospedali e della sanità pubblica e contro il governo regionale in carica prevista per il giorno 3 marzo davanti al palazzo del consiglio regionale.

«Dopo la conferenza stampa di questa mattina e dopo le sollecitazioni ricevute da diversi cittadini del capoluogo che ci chiedevano il loro coinvolgimento dopo un periodo di fermo, abbiamo avvertito l’esigenza di organizzare un’assemblea proprio nella direzione della globalità dei molisani, nessuno escluso se non chi della lotta pensa di poterci ricavare percorsi politici e personali. Nell’invitare chiunque abbia a cuore le sorti di questa regione e della sua sanità pubblica, si coglie l’occasione per ringraziare il primo cittadino di Campobasso, il sindaco Gravina, il quale nonostante la richiesta per l’utilizzo dell’Aula Consiliare gli fosse pervenuta solo nella giornata di ieri, non ha voluto negare questa opportunità di incontro e crescita ai suoi concittadini. Speriamo pertanto che all’iniziativa gli amministratori non vogliano far mancare la loro fattiva presenza». Così Dilma Baldassarre, Andrea Di Paolo, Cinzia Ferrante, Enrica Sciullo, Mario Giannini, Giovanni Vaccone ed Emilio Izzo.