TERMOLI. «Come consuetudine, rendiamo partecipi coloro che seguono il Comitato di Via Udine e dintorni degli ultimi aggiornamenti sui lavori di messa in sicurezza: dopo l’avvenuta mappatura del cavidotto Enel a media tensione (20.000 volt) a cura dei tecnici ENEL, in Via Lissa sono ripresi i lavori».

Il comitato di via Udine esula anche dal proprio territorio pertinenziale.

«Domenica 16 febbraio 2020 abbiamo voluto fare un salto proprio in Via Lissa per documentare lo stato dei lavori, reso evidente dal breve video girato su tutta la lunghezza della strada. Si notano, tra le altre cose e a bordo strada, i basamenti di sostegno dei pali della pubblica illuminazione di nuova installazione.

Da quanto apprendiamo dagli addetti ai lavori stessi, ci vorrà un mese circa per la conclusione dell’intervento in questa strada, ovviamente meteo permettendo. Subito dopo il cantiere dovrebbe riaprire in via Udine, dove si attende la risoluzione del deflusso delle acque meteoriche nel tratto compreso tra Via Pertini e Via Trento e la sostituzione dei pali di illuminazione nel tratto compreso tra via Trento e via del Mare.

Ci rendiamo conto che l’intervento di messa in sicurezza in atto su quattro strade cittadine e partito a seguito delle pressioni del Comitato di Via Udine e dintorni, stia lasciando proprio la conclusione dei lavori della nostra strada in coda all’intervento in atto. Vero è che la situazione del quartiere adesso è notevolmente mutata in meglio, ma siamo ancora preoccupati per la situazione di deflusso delle acque meteoriche a seguito del convogliamento di quelle provenienti da un tratto di Via Venezia e che attraversano giardini privati. Fortuna vuole che la stagione invernale stia trascorrendo priva di precipitazioni importanti che metterebbero in crisi il sistema di deflusso delle acque meteoriche attualmente inadeguato allo scopo.

Sapendo poi che i suddetti giardini vengono attraversati da un cavidotto a 20.000 volt piuttosto superficiale, e che nessuna indicazione sulla sua esatta localizzazione è stata posta dai tecnici che sono venuti a rilevarne mappatura, la preoccupazione che possa esserci pericolo ad eseguire scavi (o addirittura semplici lavori di giardinaggio che prevedano movimentazioni superficiali di terreno) è sicuramente aumentata. E siamo effettivamente contrariati per essere rimasti in coda in un intervento per il quale ci siamo fortemente battuti.

Riusciranno i nostri eroi a giungere alla conclusione dei lavori? Noi siamo certi di sì, anche perché in caso contrario non si potrebbe ottenere il certificato di regolare esecuzione delle opere e qualcuno dovrebbe renderne conto.

Sapendo, infatti, che la situazione di incuria in cui sono state lasciate (per decenni) diverse strade cittadine deriva da alcune “leggerezze” di qualche amministratore che non ha vigilato sul corretto compimento degli adempimenti burocratici che avrebbero consentito di giungere all’acquisizione delle stesse al patrimonio pubblico del Comune di Termoli, sarà infatti il caso che il livello di attenzione salga adeguatamente per evitare il ripetersi delle tristi esperienze del passato.

Noi del Comitato siamo determinati a far concludere la messa in sicurezza delle nostre strade nel modo più regolare possibile, così che non ci possano essere scusanti “tecniche” per evitare lo step successivo, quello dell’acquisizione, cui teniamo molto.

Speriamo solo che la conclusione dei lavori, nella loro interezza, avvenga in tempi ragionevolmente brevi, poiché ci rendiamo conto che si stanno protraendo oltre ogni traguardo temporale utile al normale svolgimento di un intervento di questo tipo e di questa misura. Ricordiamo che i lavori sono partiti ormai da un anno e non sono ancora stati ultimati, ma contiamo di continuare a pressare l’impresa esecutrice per cercare di non prolungare oltre il consentito i tempi di realizzazione dell’intervento appaltato.

Non abbiamo i dettagli sul cronoprogramma dei lavori in fase di esecuzione in via Lissa, poiché non abbiamo “referenti” in loco, ma cercheremo di rimanere in contatto con l’impresa che vi opera. Allorché i lavori riprenderanno in via Udine, potremo essere più precisi su ciò che sarà in fase di realizzazione poiché la nostra presenza sul territorio qui è senz’altro più attenta e capillare. Al prossimo aggiornamento.