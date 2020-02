Bullismo e cyberbullismo: vittime sempre più giovani e bulli spesso inconsapevoli

TERMOLI. “Sei brutta”, “sei una balena”, “sei stupido”: sono questi alcuni dei termini che, oggigiorno, utilizzano i ragazzi. Frasi che nascondono un disagio emotivo, un malessere e che provocano una scia di dolore difficile da spazzare via e che, con l’avvento dei social, ha aumentato la sua cattiveria e la cassa di risonanza. Dai dati rilasciati dall’Istat si nota che nel corso dell’anno appena trascorso almeno un adolescente minore su due ha riferito di essere stato vittima di bullismo o cyberbullismo e le più colpite sono le ragazze. È proprio qui, nell’ambito tecnologico, che si inserisce il cyberbullo, spesso inconsapevole del male che provoca: “Molto spesso i ragazzi non si rendono conto di ciò che dicono e si giustificano con frasi del tipo ‘che mai avrò detto?’, inconsapevoli di ciò che quelle parole suscitano in chi le riceve” ha rivelato Angelo Di Fonzo, delegata USR Molise durante l’incontro sul tema di martedì pomeriggio.

Se i bulli dell’era 2.0 sembrano essere meno consapevoli del disagio che provocano, le vittime lo sono sempre di più, ma spesso si chiudono nel loro guscio, costruendosi delle barriere attorno, difficili da buttare giù. Se prima il bullismo colpiva gli adolescenti, ora colpisce i più giovani ed indifesi, mostrando i segni della crudeltà fin dalle elementari. Un’età particolare dal punto di vista della formazione e che, se segnata da brutte esperienze, influirà sulle decisioni e sulla crescita delle vittime che, seppure affiancate da uno psicologo, non sempre riescono a riprendersi del tutto.

All’aumento del bullismo, sfortunatamente, non corrisponde un aumento del dialogo tra le vittime e le loro famiglie o i loro insegnanti: “Spesso le vittime hanno paura, non parlano e siamo costretti a capire molte cose dai loro comportamenti – ha commentato Rosanna Scrascia, dirigente scolastico della I.C. Bernacchia – Dal punto di vista didattico possiamo mettere in atto una didattica cooperativa che permetta ai ragazzi di lavorare assieme, in gruppo, anche attraverso l’educazione emotiva che mette i ragazzi dinanzi ai propri sentimenti e li aiuta a riconoscerli”.

Allora come arginare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo? “Controllando i minori – ha spiegato il Dirigente del Commissariato di Termoli Nevio Di Vincenzo – È importante che i genitori siano consapevoli dell’uso che i propri figli fanno di internet e dei social network, in modo da mettere in atto attività di sinergia, con la scuola, per inviare ai ragazzi un messaggio di educazione al rispetto degli altri”. Molto spesso i genitori non sanno cosa fanno i figli, per mancanza di dialogo o di tempo, ma la legge parla chiaro: “Fino al 2017 il cyberbullismo era rimesso a qualche comportamento sporadico, poi il legislatore ha iniziato a preoccuparsi, trattandolo come un problema serio – ha aggiunto Gabriele Di Giuseppe, Dirigente del Compartimento Polizia Postale di Campobasso – È necessario non lasciare soli i minori, far loro da sentinella, da poliziotto per evitare sia problemi con la legge che comportamenti dannosi per loro stessi e per gli altri”.