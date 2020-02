​Disabile ammessa ai fondi regionali, ma esclusa per carenza di soldi: “Basta tacere”

TERMOLI. “Prendi il limone più aspro che la vita ha da offrirti e trasformalo in qualcosa che somigli ad una limonata”: la frase, presa in prestito alla serie tv americana This Is Us, descrive egregiamente Anna Maria D’Achille che, con il suo animo da leonessa e la forza di chi non si è mai arreso, continua a combattere per i suoi diritti. Lei, che da 17 anni convive con la sua sedia a rotelle, di limonate ne ha fatte tante, combattendo dapprima con la morte, e sconfiggendola, e poi contro chi le ha negato i sussidi.



Anna Maria vive a Termoli, ha 66 anni compiuti da una manciata di giorni, lo sguardo fiero ed il temperamento da combattente: “Non mi arrenderò mai, ho sconfitto la morte posso battere chiunque”. La sua è una guerra che ha un retrogusto amaro, fatta di diritti negati e di voglia di rivalsa: “Possono togliermi i soldi, ma non la dignità”. La sua storia inizia circa 6 anni fa, e si ripete ogni anno da allora, quando Anna Maria, come tutti i disabili, consegna la domanda di ammissione al programma attuativo FNA destinato a persone in condizioni di disabilità grave o gravissima assistite a domicilio. I parametri ci sono tutti e sono documentati dalla relazione del suo medico che attesta un “deficit sensitivo e motorio completo a livello S4-S5 della scala ASIA ed una forza muscolare di 4/5 sulla scala MRC definiti con accenno al movimento”.

Di lì a pochi mesi, sul sito del comune di Termoli e su quello della Regione, viene pubblicata la graduatoria dei soggetti meritevoli del sussidio, nel suo caso di circa 400 euro mensili per 12 mesi: una sciocchezza paragonato al denaro che una persona con disabilità sborsa per le cure e le medicine. Anna Maria è idonea, ma non beneficiaria per carenza di fondi: il suo nome si trova quasi sempre in fondo alla lista e le domande (239 in totale per il 2018) sono troppe rispetto al budget disponibile che consente di accettarne solo 117. Una notizia devastante che aggiunge altro dolore al suo animo, già provato dalla perdita del marito durante l’incidente che l’ha costretta sulla sedia a rotelle: “Vorrei sapere perché la regione non mi ritiene idonea. Ho i ferri nella schiena, problemi fisici, grave disabilità eppure non sono meritevole del sussidio”.

Malgrado l’esclusione dal fondo avvenga annualmente, Anna Maria non si arrende, presenta la domanda tutti gli anni e continua a combattere per i suoi diritti, recandosi presso l’ufficio comunale preposto (Ambito territorio sociale n.d.r.) per chiedere spiegazioni: “Mi hanno risposto che danno i soldi solo a chi è aggravato a letto. La colpa quindi è mia che riesco a muovere le braccia. Avrebbero preferito che fossi bloccata in un letto”. Sfortunatamente, però, le disgrazie non si presentano mai da sole e, all’inizio del 2020, la donna riceve un’altra brutta notizia: dovrà sborsare 7 euro l’ora per la donna che l’aiuta nella pulizia della casa. “Ho una pensione di millequattrocento euro e, mensilmente, spendo circa 400 euro per acquistare i farmaci. Con quello che resta devo pagare le bollette e mangiare. Non posso permettermi una spesa del genere”.

La spirale di problemi non termina qui: la prima dei tre figli di Anna Maria, fa richiesta alla Rieco Spa per l’inserimento dell’indirizzo di sua madre nell’apposito elenco per la raccolta del secco residuo tre volte a settimana (due volte in più rispetto alle normali utenze): “Non sono mai passati e non hanno fornito nessuna spiegazione al riguardo, nonostante mia figlia si sia recata più volte all’ecosportello”. A questo si aggiunge anche l’ennesimo diritto negato: il parcheggio disabili davanti casa, negatole circa 3 anni fa con la scusa che “casa mia si trova nei pressi dell’Istituto Industriale. Era lì anche quando la scuola ha aperto, ma allora non sembrava un problema”.

Malgrado la disabilità, Anna Maria combatte e resiste, è tornata a guidare e si fa portavoce dei diritti negati dei disabili: “Anche un’amica di Montenero di Bisaccia è stata esclusa, così come altre su tutto il territorio. Mi hanno chiesto di combattere anche per loro, per arrivare alla fine di questa storia. Sarebbe opportuno fare una cernita dei disabili in Molise prima di investire denaro che, poi, risulta insufficiente per tutti o, ancora meglio, potrebbero diminuire i soldi destinati ad ognuno ed accontentarne di più”.