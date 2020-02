Edicole in crisi: c'è chi inventa il giornale sospeso

MOLISE. Nella locandina di un’edicola in una Comunità c'è un cartello giallo che reca la scritta: «Da oggi, il quotidiano ‘sospeso’. Parte il regalo all'informazione ed alla cultura per chiunque ne abbia desiderio e non possa permetterselo. Vi aspetto». Un edicolante ha lanciato l'iniziativa del giornale sospeso anche in Molise, come si fa a Napoli col caffè. Questa usanza nacque durante la II Guerra mondiale, quando le persone pagavano due tazzine, una per sé e una per chi non poteva permetterselo. Col quotidiano funziona allo stesso modo: chi lo desidera lascia una copia pagata che potrà essere ritirata da chiunque la richieda, non essendo in condizione di acquistarla in proprio. Per le edicole sono tempi duri. Come questa testata ha precisato, secondo i dati del Sinagi, negli ultimi 16 anni oltre la metà delle edicole italiane è stata costretta a chiudere. Ed oggi, in tutto il Paese, ne restano solo 26 mila, con vendite dimezzate, e qualche titolare sta pensando di ovviare alla crisi organizzando un sistema di consegna dei quotidiani a domicilio.



L’edicola è il posto dove si scarica il peso della crisi. In effetti, in Molise, sono pochi i gestori che non soffrono particolarmente; ma, certamente, ci vuole più lavoro di prima per portare a casa un guadagno minore. Oggi la vera preoccupazione è la tenuta del sistema. Se il ritmo di chiusura delle edicole continua con questa velocità, a breve non ci sarà più una rete di vendita. Ma gli editori e i distributori nazionali non sembrano essere tanto interessati alla questione. A loro preme esclusivamente far diminuire i costi di produzione dei giornali, ma rischiano di ritrovarsi con un prodotto non più smerciabile. La Confindustria degli editori non si è mai interessata veramente alla distribuzione. L’accordo nazionale tra sindacato degli edicolanti e gli Editori (rappresentati dalla Fieg) è fermo da più di 20 anni. A loro interessa solo salvare i conti, licenziando, o prepensionando, giornalisti e poligrafici. Eppure esiste solo un modo per tenere in piedi il mondo della distribuzione, quello di aumentare la percentuale per l’edicolante e portarla fino al 30%. Dal 1990 le vendite di quotidiani e periodici si sono dimezzate. Resistono, invece, i settimanali di gossip e tv. C’è stato un enorme aumento di titoli in materia di tv. Prima del 2000, esistevano solo “Sorrisi e canzoni” e “Radiocorriere”. Ora si trovano in commercio una diecina di testate il cui proliferare ha finito con l’arrestare il calo delle vendite.

Dal punto di vista del fatturato, valutando il ricavo (18,7% del prezzo di copertina), ed avendo queste riviste prezzi bassissimi, non c’è stato un grande beneficio per gli edicolanti. Ed anche stavolta ciò che si è rivelato una risorsa sono stati i ‘gadget’ per bambini che - nel 1990 - non c’erano. La conseguenza è stata che tutto ciò che ne è pervenuto si è rivelato un reddito aggiuntivo. Anche per le figurine il discorso è più o meno lo stesso. Un tempo c’erano solo quelle dei calciatori e degli animali; ora ce ne sono tantissime che discendono dai videogiochi e dai cartoni animati. In più si sono aggiunte le ‘card’ (di maggior valore) che si usano anche per giocare. Quelle dei ‘Pokémon’ arrivano a costare fino a 5 euro a bustina. I ricavi sono sufficienti perché l’edicolante prende il 18,7% sul prezzo di copertina, ma molte pubblicazioni hanno prezzi che vanno da 50 cent ad un euro. Gli allegati gratuiti comportano un lavoro di assemblaggio – perché bisogna inserirli manualmente nel giornale a cui sono collegati – a fronte di un misero introito.

Agli editori non interessa la rete di vendita. Pubblicano settimanali e periodici a prezzi di copertina ridicoli solo per riempirli di pubblicità perché – nella realtà – guadagnano solo attingendo ad essa. Su di una pubblicazione da 50 cent all’edicolante ne spettano 9. Per fare il prezzo di un caffè si devono vendere più di dieci copie, quindi è contro il loro interesse persino tenerle in evidenza sul bancone. Un tempo esisteva il cosiddetto “becchime”, cioè a dire i biglietti dell’autobus, quelli delle lotterie e le ricariche telefoniche. La rivendita ci guadagnava ben poco ma la clientela ne era attirata. Poi contava la posizione strategica, una farmacia e un elegante parruccheria nelle prossimità, che consentiva all’edicola di mantenere lo stesso movimento degli anni ’90. Una piazza pulita per merito dei commercianti che facevano svuotare, a loro spese, i tombini pieni di foglie e pulito il piccolo parco adiacente. Oltre a chiedere di destinare parte del finanziamento pubblico per l’editoria alle edicole, quali altre soluzioni ci sono? Si potrebbe aumentare la percentuale dell’edicolante, o quantomeno diversificarla cercando di tenere in piedi le piccole rivendite. Quando il fatturato non è sufficiente alla sussistenza di un punto vendita, dovrebbero intervenire editori e distributori, aumentando la percentuale di sconto in modo da integrare il reddito.

Claudio de Luca