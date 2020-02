Termoli Jet, nella sentenza di 102 pagine la storia di una delle vicende più controverse

CAMPOBASSO. In 102 pagine di sentenza della Corte dei Conti del Molise (Sezione giurisdizionale) la storia di una delle pagine più controverse della seconda repubblica vissuta a Palazzo Vitale.

Come avviene non sempre, ma sovente, dove non arriva la giustizia penale il conto lo presenta l’erario, sotto forma di danni subiti ed è il caso clamoroso, il secondo in due mesi, dopo quello dell’Asrem, i cui vertici pro tempore furono condannati a risarcire altri milioni di euro per produttività elargite con eccessiva generosità, sottoposto anche al ludibrio dell’opinione pubblica.

Parlare di Termoli Jet nell’immaginario collettivo è sinonimo di spreco e sperpero di denaro pubblico.

Quando deciso in ordine all’inchiesta penale non ha inficiato l’azione diretta di risarcimento avviata alla Corte dei Conti, che sui 6,8 milioni di euro che la Regione Molise spese per acquistare il catamarano ora ne richiede ai decisori dell’epoca, parliamo del 2005, quasi la metà, ma imputandone la responsabilità e di conseguenza il risarcimento stesso a due dei 7 soggetti condannati, che sono i componenti dell’allora giunta Iorio e il responsabile di procedimento.

Una mannaia che vede colpire quasi tutti ex amministratori, con somme tutte consistenti.

La sentenza è stata pubblicata il 12 febbraio scorso ed è appellabile.