TERMOLI. Questa mattina, approfittando ancora del bel tempo quasi primaverile, ci siamo detti andiamo a dare un’occhiata giù al parco comunale “Girolamo La Penna” per vedere le condizioni in cui versa.

L’ultima volta ci siamo stati qualche mese fa ma solo per vedere lo stato dei lavori di ristrutturazione della piscina e presi da quel servizio, non abbiamo dato che una fugace occhiata al resto del Parco.

Oggi, invece, abbiamo fatto una visita con più cura sul suo attuale stato e alla fine del nostro giro, dobbiamo riconoscere che se da un lato c'è ancora molto da fare, dall'altra tanto è stato fatto come rimettere a posto diversi giochi per bambini, nuovi di tutto punto. Anche il verde è più curato, c'è meno sporcizia, anche se questo non dipende da chi gestisce ma dagli utenti che dovrebbero servirsi degli appositi contenitori che ora ci sono e diversi sparsi per l'area. Insomma il quadro che ne abbiamo dedotto se non proprio una promozione con giudizio eccellente, è una promozione con giudizio buono con tendenza a migliorare, in altre parole bene ma certamente si può fare molto meglio, però siamo sulla strada giusta.