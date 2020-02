TERMOLI. Parola d’ordine riciclo: presto a Termoli un centro riuso contro gli sprechi.

Quante volte ci è capitato di gettare libri, giochi, passeggini praticamente nuovi, usati qualche mese e poi basta? Sicuramente più spesso di quanto ricordiamo: è pratica comune, infatti, disfarsi di beni ancora in buono stato, portandoli nelle discariche comunali quando, invece, potremmo dar loro una seconda vita ed aiutare le persone che non possono permetterselo. È su questo doppio filone (antispreco e riutilizzo destinato alle fasce più sensibili) che nasce la proposta di attivare un centro riuso, discussa questa mattina durante la IV Commissione Permanente del settore Ambiente presieduta dal dottor Costanzo Pinti ed a cui ha partecipato anche Daniele Di Tonno della Rieco.

La riunione, molto partecipata da tutti i componenti, ha analizzato la possibilità di destinare un’area dell’ecocentro di via Arti e Mestieri, al centro riuso. Una vera rivoluzione per una città come Termoli che, ad oggi, non può ancora contare su un servizio del genere ma che percorre la strada già sperimentata dalla Rieco spa in altre zone di sua competenza: “Qui non è ancora attivo – ha spiegato Di Tonno – Se vogliamo attivarlo dobbiamo procedere per step, individuando dapprima la tipologia di materiale che si può depositare qui, ovviamente in buono stato perché non si tratta di una discarica, che resta a disposizione dei cittadini”.

Per evitare che il centro di riuso diventi un magazzino, con merce che, seppur in buono stato, resta accumulata lì perché non serve a nessuno, la Commissione focalizzerà l’attenzione sull’individuazione di un massimo di 4 categorie di beni che potranno essere portate qui. In base alla richiesta degli utenti, si conosceranno le esigenze del territorio e si potrebbe anche provvedere ad allargare, o cambiare, il target di beni da destinare al riuso. Prima di partire, però, servirà educare il cittadino affinché collabori e depositi i materiali già divisi nelle categorie consentite, in modo da rendere il centro più interattivo e facilitare gli scambi. Il costo, per l’utenza, è inesistente perché chiunque potrà depositare e prendere ciò che ritiene opportuno: sarà compito della Rieco registrare le entrate e le uscite per tracciare il bilancio e capire se il servizio funziona o meno.