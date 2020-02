​I giochi da casinò del 2020: come cambiano le slot online

TERMOLI. Il gioco d’azzardo online ha ormai preso piede stabilmente nelle abitudini di milioni di italiani. Le stime di Ficom Leisure, società di consulenza specializzata nel comparto dell’igaming, confermano questa affermazione: dicembre 2019 è stato un mese record per i ricavi lordi da gioco online in Italia, capace di generare 192,2 milioni di euro raccolti nell’ultimo mese dell’anno.



Quella degli operatori di gioco in rete è senza dubbio una realtà solida almeno quanto quella dei centri scommesse e casinò tradizionali, ma capace di muoversi a velocità doppia sul binario dell’innovazione tecnologica, complice la penetrazione dei dispositivi mobili e “smart”.

Una fetta considerevole del mercato è occupata dai giochi da casinò (46,7%, secondo la società di ricerca Marketline), in special modo blackjack, roulette e slot machine.

Quest’ultimo segmento è senza il dubbio il più vitale e competitivo del gruppo. La cadenza del rilascio delle slot di ultima generazione è infatti elevatissima. Alcuni provider sono in grado di lanciare decine di nuovi giochi nello spazio di un anno.

Inutile dire che l’offerta disponibile è praticamente impossibile da filtrare accuratamente per chiunque decida di addentrarsi in questo mondo da solo: basti pensare che nel 2017, nella sola Italia, si è arrivati a contare quasi 200 siti di gioco autorizzati, ciascuna dotata di un palinsesto fittissimo.

Gli appassionati scelgono quindi di consultare portali come CasinoItaliani, sito specializzato nel recensire le ultime novità in circolazione sui concessionari dotati di regolare licenza ADM.

Uno sguardo veloce alla sezione “Nuovi giochi” di uno qualsiasi dei casinò legali con bollino ADM per rendersi conto di quanta strada è stata fatta dai tempi delle umili slot da bar con i 3 rulli e i simboli delle ciliegine.

La direzione delle slot machine online da qualche anno a questa parte non potrebbe essere più chiara e ambiziosa: trasformare le vecchie macchinette mangiasoldi di una volta in veri e propri videogiochi, accessibili in ogni momento e da qualsiasi dispositivo, che si tratti di pc o smartphone.

Rulli dagli artwork curati nei minimi dettagli, sfondi e personaggi con animazioni in 3D, contenuti sbloccabili, partnership con franchise storiche e celebrità internazionali, modalità di gioco sempre più complesse, montepremi imponenti frutto di network di giochi diversi collegati tra loro.

Senza contare le potenzialità insite nella progressiva introduzione dell’intelligenza artificiale, della realtà virtuale e delle criptovalute (sia come metodo di pagamento che come token da usare all’interno del gioco stesso).

Alcune case di produzione spingono addirittura le proprie slot verso la serialità e la creazione di universi narrativi condivisi. I titoli Kingdoms Rise di Playtech, un fantasy dal nutrito cast di personaggi, oppure la serie Vikings di Yggdrasil Gaming sono solo un paio di esempi notevoli di questa tendenza.

Insomma, i provider del settore le pensano proprio tutte per riuscire a coinvolgere una generazione di utenti sempre più esigenti, che oltre al premio in denaro vogliono un’esperienza di gioco che per varietà e suggestione sia paragonabile a (o quantomeno richiami) quella di altri media cui sono abituati, videogames in primis. Parliamo soprattutto di giovani nella fascia d’età compresa tra 25 e i 34 anni, che preferiscono l’intrattenimento online alla frequentazione abitudinaria degli esercizi associati da sempre al gioco d’azzardo, come i casinò terrestri, i bar e le tabaccherie.