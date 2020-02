Stallo per disabili in degrado, «L'area non è di proprietà del Comune»

TERMOLI. Da alcuni mesi c’è chi ha ingaggiato una battaglia di civiltà per far sistemare uno stallo per disabili in via Martiri della Resistenza. Definirlo degradato e degradante è un eufemismo, oltretutto si trova in una zona ad alta densità di traffico e di soste, sia per il numero elevato di residenti che di attività commerciali nei paraggi.

Ma non tutto quello che sembra di pertinenza comunale lo è.

Abbiamo interpellato il dirigente ai Lavori pubblici, l’ingegner Gianfranco Bove, a cui sottoposta la vicenda, ci ha evidenziato quanto segue:

«Tutta la fascia compresa tra la sede stradale e i palazzi non è comunale. Dal punto di vista urbanistico, al posto dei parcheggi disposti in maniera caotica, avrebbero dovuto esserci aiuole e alberi. Fino agli anni 90 è stata di proprietà dell’Anas, i costruttori e gli stessi condomini hanno creato marciapiedi di dimensioni in larghezza e altezza variabili, con interruzioni e con notevoli barriere architettoniche, utilizzando anche materiali non idonei. I posti auto in alcuni punti presentano asfalti deteriorati perché stesi direttamente sul terreno sottostante, in altri sono state improvvisate coperture in cemento. Non escludo che in passato il Comune abbia fatto interventi, compreso la creazione di quel posto riservato ai disabili che oggi insiste su un’area rivestita di cemento degradato e in alcuni tratti completamente frammentato.

Ad ogni modo, al momento non è possibile fare una semplice manutenzione, poiché andrebbe rimossa tutta la superficie in parte asfaltata e in altre porzioni assurdamente cementata, realizzati i sottofondi stradali e successivamente ripristinata la superficie con nuovi asfalti. Oltretutto andrebbero adeguati i marciapiedi e rifatta la segnaletica. In altre parole andrebbe riqualificata un’area di diverse centinaia di metri quadrati. Il tutto però dovrebbe essere preceduto da una regolarizzazione dal punto di vista urbanistico visto che là il piano regolatore prevedeva aree verdi e con la riqualificazione suddetta diventerebbe un parcheggio, destinato principalmente ai condomini.

Tale precisazione solo per far comprendere che spesso il Comune non interviene per inerzia ma soltanto perché sono tanti i casi in cui si deve cercare di porre rimedio a irregolarità fatte in passato per le quali la soluzione improvvisata rischierebbe di provocare risultati peggiori».

Un ulteriore approfondimento, farebbe emergere la volontà dell’attuale amministrazione di procedere con l’adozione del Piano del traffico, preliminare e propedeutico agli interventi diffusi necessari a sanare sacche di degrado urbano come quello in via Martiri della Resistenza.