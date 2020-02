TERMOLI. Diramata una circolare da parte del Ministero della Salute che ha richiamato alcuni lotti della bevanda Coca Cola in bottiglia di vetro per la possibile presenza nella bevanda di filamenti di vetro. L'avviso di richiamo diramato dall'Azienda è pubblicato sul sito del Dicastero: si tratta del prodotto "Coca Cola Original taste", bottiglietta di vetro 20 cl in confezione da 6, lotto di produzione "L191219" prodotto da Coca Cola HBC Italia srl nello stabilimento di Nogara (Verona). L'invito è quello di verificare il numero del lotto riportato sul collo della bottiglia. Qualora corrispondesse a quelli coinvolti vi invitiamo a non consumare la bevanda e contattare il numero verde 800534934.

Noi appena saputa questa notizia siamo scesi in strada e abbiamo fatto visita ad alcuni supermercati e locali pubblici. Il primo supermercato in pieno centro contattato ci ha subito detto di essere al corrente di questa disposizione e che non avevano il numero di lotto ritirato. In un bar, sempre al centro, il nostro interlocutore ci ha confessato di non essere ancora al corrente ma, ringraziandoci per averli informati, si è annotato gli estremi del lotto per andare subito a fare un controllo in magazzino.

Il direttore di un altro supermercato, estremi alla mano, ha controllato davanti a noi le confezioni di quel tipo di bevanda che aveva sui bancali e ha riscontrato - e noi con lui - che il lotto che aveva non era quello ritirato, ma un altro proveniente anche da un altro stabilimento che non era quello di Nogara. Anche il direttore ci ha ringraziato per questa informazione utile.

Anche altri locali visitati da noi hanno detto di essere al corrente della circolare del ministero, ma non avevano lotti contraddistinti con quel numero di produzione. Va bene così, ma come potete capire noi siamo tenuti ad informare i nostri lettori di questa situazione e se per caso avete in casa questo prodotto corrispondente a quel lotto ritirato, non consumatelo e chiamate il numero verde succitato.