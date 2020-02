Anche in via Torino si lagnano della velocità eccessiva dei veicoli

TERMOLI. Nel settembre scorso alcuni residenti di via Torino, mettendoci la faccia, anzi la firma, hanno sollevato i problemi di viabilità e sicurezza stradale su via Torino, inviando una missiva al Comune di Termoli e al comando della Polizia municipale.

Tuttavia, contattandoci, hanno lamentato che in 5 mesi nessuno ha risposto loro.

Qualora fosse stata dimenticata, riproponiamo l’istanza a chi di competenza.

«I sottoscriventi cittadini, abitanti in via Torino, sottopongono la presente istanza ai responsabili del territorio e della sicurezza ed incolumità dei propri abitanti, al fine di rappresentare le problematiche a cui giornalmente devono assistere, dovute al pericolo incombente per l’eccessiva velocità di macchine e moto che percorrono via Torino, senza il minimo rispetto dei limiti di velocità.

Già nel passato a causa di ciò, sono avvenuti parecchi incidenti che hanno interessato danni a mezzi e persone, con rischi gravissimi per chi attraversa la strada da parte principalmente di bambini e anziani.

Nel recente passato, sono stati interessati per le vie brevi da parte degli istanti, le Autorità di codesto Comune preposti alla vigilanza e, responsabili per la sicurezza a salvaguardia dei propri cittadini, ma niente è avvenuto, sicuramente per aver sottovalutato il pericolo denunciato.

Con la presente, si fa ufficialmente richiesta di intervenire, per risolvere quanto rappresentato, adottando tutti i presidi necessari a tale scopo, vedi rallentatori di velocita e quant'altro necessario secondo le disposizioni amministrative e di Legge.

In mancanza di interventi risolutivi di tale problema, in caso di incidenti, si ritiene tale Amministrazione responsabile.

Gli scriventi, confidando in un rapido e risolutivo intervento che risolva quanto esplicitato, ringraziano anticipatamente e rimangono a diposizione per qualsiasi chiarimento».

Tuttavia, fino ad ora nessun contatto.